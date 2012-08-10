Мосгорсуд разрешил ВИЧ-инфицированной иностранке жить в Москве

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Президиум Мосгорсуда обязал Управление ФМС по Москве выдать разрешение на временное проживание в столице гражданке Украины, которой раньше отказывали в этом из-за того, что она ВИЧ-инфицирована, сообщает 10 августа Межрегиональная правозащитная ассоциация "Агора".

Согласно закону "О правовом положении иностранных граждан в РФ", желающий получить разрешение на временное проживание должен представить сертификат об отсутствии у него ВИЧ. Ссылаясь на этот документ, УФМС и суды долгое время отказывали ВИЧ-положительной женщине в выдаче разрешения.

Адвокат Ильнур Шарапов подал в Мосгорсуд кассационную жалобу, в которой сослался на правовые позиции Конституционного суда РФ и Европейского суда по правам человека. Например, в ходе принятии решения может учитываться семейное положение иностранного гражданина. Так было в случае ВИЧ-позитивного гражданина Узбекистана Виктора Киютина, женатого на россиянке и имеющего общую с ней дочь. Российские власти отказали ему в праве жить в РФ, но в марте 2011 года ЕСПЧ признал РФ виновной в нарушении его прав и обязал выплатить Киютину 15 тысяч евро.

Женщина, о которой идет речь, также более 10 лет состоит в браке с гражданином РФ, родила от него сына. Кроме того, именно она постоянно ухаживает за мужем-инвалидом 1-й группы. Женщина состоит на учете в Московском СПИД-центре, принимает антиретровирусную терапию, которая не позволяет развиваться ВИЧ в организме. Последние анализы женщины показали, что она "живет и может жить полноценной жизнью".

Президиум Мосгорсуда под председательством Ольги Егоровой согласился с этими доводами и удовлетворил кассационную жалобу, отменив как незаконные и необоснованные решение Замоскворецкого райсуда и определение судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда, а также признав незаконным решение УФМС по Москве.