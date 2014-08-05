Приговор экс-главе департамента Минсельхоза признан законным

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе департамента земельной политики Минсельхоза РФ Сергею Бондаренко, осужденному на два года за мошенничество, связанное с вымогательством 45 миллионов рублей.

"Суд отклонил жалобу его адвоката", - сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Также суд оставил в силе приговор его соучастнику - предпринимателю Джамиду Абдулгалимову, приговоренному к четырем годам лишения свободы.

Напомним, что Бондаренко и Абдулгалимов были задержаны в Москве в сентябре 2012 года. По данным следствия, в июле Бондаренко узнал о том, что гендиректор одного из государственных предприятий нарушает закон в ходе своей работы. Соучастники Бондаренко убедили генерального директора передать им 45 миллионов рублей за содействие в продлении его полномочий, которые истекали в августе 2012 года.

По словам представителя СК РФ, в действительности ни сам Бондаренко, ни его сообщники не обладали полномочиями по назначению на должность гендиректора общества, более того, еще в июле Бондаренко сообщил о выявленных нарушениях в вышестоящую инстанцию.

Абдулгалимов был задержан после передачи ему ключей от индивидуальной банковской ячейки, в которой находились 5 миллионов рублей и муляж денег на сумму 40 миллионов рублей. В тот же день в рабочем кабинете был задержан сам Бондаренко.