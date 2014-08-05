Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

05 августа 2014, 05:34

Приговор экс-главе департамента Минсельхоза признан законным

Мосгорсуд суды Минсельхоз мошеничества решения суда приговоры суда

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд признал законным приговор экс-главе департамента земельной политики Минсельхоза РФ Сергею Бондаренко, осужденному на два года за мошенничество, связанное с вымогательством 45 миллионов рублей.

"Суд отклонил жалобу его адвоката", - сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Также суд оставил в силе приговор его соучастнику - предпринимателю Джамиду Абдулгалимову, приговоренному к четырем годам лишения свободы.

Напомним, что Бондаренко и Абдулгалимов были задержаны в Москве в сентябре 2012 года. По данным следствия, в июле Бондаренко узнал о том, что гендиректор одного из государственных предприятий нарушает закон в ходе своей работы. Соучастники Бондаренко убедили генерального директора передать им 45 миллионов рублей за содействие в продлении его полномочий, которые истекали в августе 2012 года.

Ссылки по теме

По словам представителя СК РФ, в действительности ни сам Бондаренко, ни его сообщники не обладали полномочиями по назначению на должность гендиректора общества, более того, еще в июле Бондаренко сообщил о выявленных нарушениях в вышестоящую инстанцию.

Абдулгалимов был задержан после передачи ему ключей от индивидуальной банковской ячейки, в которой находились 5 миллионов рублей и муляж денег на сумму 40 миллионов рублей. В тот же день в рабочем кабинете был задержан сам Бондаренко.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать