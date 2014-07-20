Экс-мэр Троицка Сиднев зарегистрирован кандидатом на выборы в МГД

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Бывший мэр города Троицк, участник клуба знатоков "Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев стал последним из шести выдвиженцев от "Гражданской платформы", который зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает в воскресенье, 20 июля, ИТАР-ТАСС.

По словам Сиднева, предвыборный штаб подал в окружной избирком свыше 5 тысяч подписей, забракованными оказались около 160 подписей.

Ранее удостоверения кандидатов получили 5 выдвиженцев от "Гражданской платформы": председатель Московского банка Сбербанка России Денис Константинов, глава московского отделения партии Михаил Вышегородцев, сопредседатель Координационного совета предпринимателей Москвы Артур Алексанян, контр-адмирал Петр Лемперт и актер Леонид Ярмольник.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".