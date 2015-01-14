Мосгордума поддержала петицию о запрете алкогольных энергетиков

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Депутаты Мосгордумы поддержали петицию общественников о запрете алкогольных энергетических напитков. Запрет на их продажу может стать первым этапом борьбы с синтезированными (энергетическими) напитками, сообщает телеканал "Москва 24".

Председатель думской комиссии по физкультуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов отметил, что текст законопроекта уже готов. Следующим этапом станет опрос в "Активном гражданине", чтобы заручиться поддержкой всех москвичей.

По мнению депутатов, именно алкогольные энергетики - самый доступный вид спиртного для детей и подростков.

В частности, подписи под петицией поставили комиссия Общественной палаты России по поддержке молодежных инициатив, Союз национальных и неолимпийских видов спорта и столичный молодежный парламент.

Ранее M24.ru сообщало, что запрет на продажу тонизирующих алкогольных напитков может вступить в силу весной этого года.

В настоящее время розничную продажу алкогольных коктейлей запретили в Чечне, Краснодарском крае, на Чукотке и в Ростовской области. В США алкоэнергетики запрещены с 2010 года.