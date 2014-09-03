Расшифровка дебатов кандидатов от 29-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 29-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 29-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Иван Петров (ЛДПР), Александр Медведев (КПРФ), Геннадий Гендин ("Справедливая Россия"), Виктор Сонкин (самовыдвиженец).

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Ну а сами выборы, я напомню, состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми, честными и прозрачными. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом дебатов уже прошла жеребьевка, которая и определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, а также в каком порядке они смогут задавать вопросы друг другу.

Итак, сейчас в студии телеканала "Москва Доверие" кандидаты в депутаты по 29-му избирательному округу, это районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и часть района Царицыно. Меня зовут Елена Силуянова. И сейчас я представлю всех кандидатов. Один из зарегистрированных кандидатов по 29-му округу от участия в дебатах отказался.

Итак, согласно жеребьевке, кандидат под №1 – Иван Петров. Здравствуйте.

Иван Петров: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под №2 – Александр Медведев. Добрый день.

Александр Медведев: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под №3 – Геннадий Гендин.

Геннадий Гендин: Добрый день.

Ведущая: Добрый день. И Виктор Сонкин, кандидат под №4. Вас приветствую.

Виктор Сонкин: Добрый день.

Избирательный округ № 29 Районы: Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно Кандидаты:

Гендин Геннадий Васильевич

Родился в 1965 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мультипаспорт". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Медведев Александр Константинович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Миллениум Банк". Занимает должность заместителя начальника управления - начальника отдела персонала управления персонала департамента по работе с персоналом. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Минько Нина Григорьевна

Родилась в 1949 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Московский городской дом учителя". Занимает должность заместителя директора. Самовыдвиженец.

Петров Иван Евгеньевич

Родился в 1981 году, живет в Москве. Работает в Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность руководителя аппарата фракции политической партии "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Пороховниченко Юрий Иванович

Родился в 1952 году, живет в Москве. Работает в ООО "АКМ-П". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Сонкин Виктор Николаевич

Родился в 1979 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.



Ведущая: Итак, сейчас у вас есть у каждого ровно минута эфирного времени, чтобы рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу. Все кандидаты находятся в равных условиях, согласно законодательству. И согласно жеребьевке, минута эфирного времени у Ивана Петрова. Пожалуйста, мы вас слушаем.

Иван Петров: Добрый день, уважаемые избиратели. Я – Петров Иван, член высшего совета ЛДПР. Я – самый молодой кандидат из всех, представленных здесь, мне 33 года. Я – юрист.

ЛДПР – старейшая партия современной России, в этом году нам исполняется 25 лет. Хочу вам напомнить, что мы первые поставили русский вопрос во главу угла. Так, еще в мае 1991 года Жириновский сказал: "Я буду защищать русских", – и с тех пор это самый главный тезис любой нашей программы.

В 2009 году ЛДПР – единственная партия, которая потребовала отставки Лужкова, и президент выгнал его с позором: с формулировкой – "по недоверию". Это заслуга ЛДПР.

Но сегодня мы делаем ставку на молодежь во власти. Гарантией моей качественной работы на посту депутата Мосгордумы будет то, что за мной самая молодая фракция, члены Совета Федерации и губернатор. За ЛДПР! За Петрова!

Ведущая: Время вышло. Я вас прошу, господа кандидаты, обращать внимание на тот счетчик, который работает в нашей студии, он есть экране, и зрители тоже могут видеть эфирное время.

Сейчас продолжаем. Кандидат под №2 – Александр Медведев. И в таком же порядке – минута эфирного времени. Пожалуйста.

Александр Медведев: Дорогие москвичи, несколько слов о себе скажу. Меня зовут Александр Медведев, действующий депутат Бирюлева Восточного, полковник, ветеран военной службы, ветеран боевых действий, участвовал в первой кампании на Северном Кавказе в 1994 году. Награжден орденом "За военные заслуги", рядом ведомственных и правительственных наград, а также Государственным комитетом СССР по народному образованию – нагрудным знаком. Имею два высших образования: военное училище (город Тюмень) и военно-инженерная академия (город Москва). Имею двух сыновей, пятерых внуков, женат. Ну безусловно, конечно.

Выдвинут кандидатом от партии КПРФ. Я благодарю вас за ваше доверие, за вашу надежду увидеть в моем лице защитника ваших интересов, настойчивого представителя в решении ваших проблем. Доверив мне один раз, вы приобретете преданного и верного соратника.

Ведущая: Благодарю вас. Александр Медведев, кандидат под № 2. Больше про себя, чем про партию. Послушаем теперь кандидата под № 3 – Геннадия Гендина. Вам слово, минута.

Геннадий Гендин: Добрый день. Я – Геннадий Гендин, живу и работаю в Южном округе. Выдвинут кандидатом в депутаты партией "Справедливая Россия". Единственный кандидат по 29-му округу, который получил поддержку и доверие консультативного совета при Московской городской Думе.

Перемены идут, идут к лучшему, но до нашего избирателя – 29-го округа – они не доходят. Ходя по дворам, я понял, что жители не увидели ничего от властей. Я знаю, как изменить, как искоренить коррупцию, как помочь здравоохранению. Жизненный принцип – смотреть в корень, а не заниматься покраской фасадов. Сначала заложим крепкий фундамент, а потом уже будем строить стены и крыши.

Мнение народа не учитывается. Я провел более 30 встреч, ни на одной встрече не услышал ни одного положительного отклика. Мои знания и опыт вам пригодятся.

Ведущая: Благодарю вас, Геннадий Гендин, кандидат под №3, согласно нашей жеребьевке, 29-й избирательный округ, еще раз напомню, Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и часть района Царицыно – это юг Москвы. Ну а мы продолжаем. Вступительное слово, кандидат под №4 – Виктор Сонкин. У вас есть минута, чтобы рассказать о себе и своих намерениях.

Виктор Сонкин: Доброе утро, уважаемые москвичи, уважаемые избиратели. Я – Сонкин Виктор Николаевич, родился в городе Москве, с 1984 года проживаю в районе Бирюлево Западное, отец четверых детей. Всю свою жизнь работал в похоронной отрасли города.

Цель и девиз моего выдвижения в депутаты: "Для того чтобы продлить жизнь москвича, улучшить качество жизни", а из каждого молодого и маленького жителя города Москвы, чтобы он знал, кем он должен быть, к чему стремиться, как повернуть в нашем городе и улучшить его.

Призывать также хотелось бы всех наших родителей и учителей, для того чтобы все, что делает сегодня город, то, что делает сегодня наше правительство Москвы и в Российской Федерации, научить наших детей ценить это, оберегать, усовершенствовать, улучшать. Все, что создано, – относиться к нему достойно, с уважением. И воспитывать в каждом, родитель должен воспитать своего ребенка…

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов 29-го округа

Ведущая: Благодарю вас, что уложились в отведенное эфирное время, ровно минута была у каждого кандидата. Это был Виктор Сонкин и вступительное слово кандидата по 29-му избирательному округу.

Мы сейчас переходим к раунду вопросов и ответов, опять же будет все происходить согласно проведенной жеребьевке. Итак, начинаем. Иван Петров, кандидат под №1, задает вопрос кандидату под №2 – Александру Медведеву. У вас 30 секунд на вопрос, а у вас минута на ответ. Тоже обращайте внимание на таймер. Пожалуйста.

Иван Петров: Спасибо. Александр, скажите, у вас доход за прошедший год – более 9 миллионов рублей, при этом вы, как и все присутствующие здесь кандидаты, кроме Петрова от ЛДПР, скрыли информацию о себе, в том числе участие свое в бизнесе. Скажите, вы идете депутатом Мосгордумы, хотите стать, для того чтобы продолжать обманывать своих избирателей? Или какие-то другие цели корыстные преследуете?

Ведущая: Спасибо вам за…

Александр Медведев: Спасибо, я понял.

Ведущая: Подождите, пожалуйста, мы переключим таймер. И можно отвечать, минута пошла.

Александр Медведев: Иван Евгеньевич, вопрос очень приятен мне, я отвечу, как Владимир Вольфович отвечает: вы – просто мерзавец! У меня все написано и все раскрыто. И вы еще задаете такой вопрос!

Иван Петров: Информационный бюллетень посмотрите.

Ведущая: Отвечает Александр Медведев. Пожалуйста. Если вы будете перебивать, я добавлю еще минуту.

Александр Медведев: Я продал квартиру, как вы знаете, в Бирюлеве.

Иван Петров: Не знаю.

Александр Медведев: Приобрел, как говорится, эти деньги. Вложил свои, заработанные. Вот эти и получились у меня 9 миллионов. И купил в Крылатском.

Иван Петров: А почему скрываете доход?

Александр Медведев: Я не скрываю.

Ведущая: Я добавлю еще минуту кандидату под №2 за ваш счет.

Александр Медведев: У меня все расписано, налоговая служба – она показывает и расписывает все. Читайте.

Иван Петров: Хорошо. Избиратели увидят. Спасибо.

Ведущая: По поводу бизнеса будут комментарии?

Александр Медведев: Я в бизнесе никогда не участвовал и не участвую.

Ведущая: Вы можете использовать это время, чтобы рассказать о своей программе, оно еще не истекло.

Александр Медведев: А программа моя опубликована в моих листовках. Программа четкая: это забота о наших ветеранах, которых бросили. И чеченцев, и афганцев, ветеранов труда. Ну время уже вышло.

Ведущая: У вас теперь есть 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос другому кандидату – это кандидат под №3, – Геннадий Гендин. Пожалуйста, в таком же порядке: 30 секунд и минута, и постарайтесь, господа, друг друга не перебивать.

Александр Медведев: Геннадий Васильев, практическое отсутствие оппозиции в Московской городской Думе пятого созыва и присутствие депутатов только одной партии – "Единая Россия" – привело к тому, что количество и качество принимаемых законов, касающихся насущных проблем простых жителей нашего города, стремительно падает и ухудшается. Встречи с избирателями округа наглядным образом это подтверждают. Допустим, вы стали депутатом, какие первые два закона вы бы предложили?

Ведущая: Отлично. Спасибо вам за вопрос. Переключаем таймер, отвечает Геннадий Гендин. Ваши действия на посту депутата Мосгордумы?

Геннадий Гендин: Работая в совете Мосгордумы, я занимался вопросом о трудоустройстве молодежи и инвалидов. Это 90-й закон, который выпущен уже 10 лет назад. Он очень нужен, нужен молодежи, нужен инвалидам. Я, конечно, его бы доработал, потому что мне не удалось, находясь в статусе совета, плодотворно работать. Доработал бы этот закон. И выполнил бы обещания, которые я давал нашему населению, встречаясь во дворах.

Я бы добавил к закону о миграции поправочку, в закон о нахождении иностранных граждан: в случае, если иностранный гражданин, находящийся здесь на работе или еще по каким-то, попадает в какую-то историю или замешан в дебоширстве где-то, его депортируют без права въезда на 10 лет. Думаю, это хоть как-то введет порядок. Если кто-то против, я готов автобусами привозить в Бирюлево, и пусть хоть кто-то против скажет, потому что там все жители просят именно это. Поэтому эти первые два закона надо.

Ведущая: Ваш ответ понятен. Теперь ваши 30 секунд и ваше право задать вопрос Виктору Сонкину, пожалуйста.

Геннадий Гендин: Вы знаете, у меня был готов для вас вопрос, но я не буду его задавать. Я просто спрошу, я ходил и встречался с населением, и вот про вас мало знают, вас там не видели, не слышали. Я просто хотел спросить, вы по поручению партии пошли или у вас собственные какие-то?.. Для чего вы пошли в Думу?

Виктор Сонкин: А кого больше всего знают в округе?

Геннадий Гендин: А я вопрос задаю, а не рекламой занимаюсь.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 29-го округа

Ведущая: Время на вопрос вышло отведенное, 30 секунд было у Геннадия Гендина, чтобы задать вопрос Виктору Сонкину. У вас минута на то, чтобы ответить о ваших мотивах, почему вы пошли в кандидаты.

Виктор Сонкин: Вы знаете, это личный мотив, так как я вырос в этом округе, еще раз говорю, с 1984 года, достаточное количество учился с людьми, которые сегодня занимают определенные должности и место работы. А также по поводу продвижения нашей молодежи, еще раз повторю, начиная с детских садиков и заканчивая школами. Сегодня, допустим, ребятам, собрал их раза два-три и подарил им элементарные футболки, написал на них имена, и ребята победили в округе. Потом они хотят выходить дальше на Москву, после чего могут стать чемпионами России, мира и так далее. Также мы привлекаем чемпионов к нашему футбольному клубу "Динамо", приезжаем и устраиваем матчи, пробуем детей, отбираем. В основном чтобы наши жители научили воспитывать детей как должно, как воспитывали нас в свое время.

Ведущая: Молодежь и спорт. Благодарю вас, что уложились в отведенное время. И теперь у вас еще есть 30 секунд, согласно жеребьевке, вы задаете свой вопрос кандидату под № 1. Отвечает Иван Петров. Пожалуйста.

Виктор Сонкин: Иван, хотел задать вопрос, что на самом деле ваша партия сегодня делает в Москве? Какие будущие ваши задачи? Мы в дебатах много говорим, пытаемся много наговорить. Вот конкретные действия, первые ваши действия, если вы станете депутатом? Без лирики, настоящие дела. По графику, как говорится, год такой-то, год такой-то.

Ведущая: Спасибо. Про партию отвечает Иван Петров.

Иван Петров: Спасибо, Виктор, вопрос понятен. Мы в Москве работаем уже 25 лет. И первыми моими шагами будет следующее. Когда я стану депутатом, я буду требовать закрытия Москвы для мигрантов. Это первое. Второе, я навсегда добьюсь закрытия овощной базы в Западном Бирюлеве. Вы знаете, это самая главная проблема. Был массовый сход в прошлом году, и только партия ЛДПР во главе с Жириновским прибыла на место событий, первая оказала помощь, первая требовала отставки действующих чиновников, которые допустили это, участковых, полицейских и так далее. Поэтому мы и сегодня работаем, мы слышим голос каждого. Здесь предыдущие ораторы говорили, что они проводят встречи по 30, по 40, мною проведено более 200 встреч во дворах домов, мною собрано более 5 тысяч наказов от конкретных избирателей. Поэтому все эти поручения мною приняты, обработаны, и соответственно, мы будем действовать в рамках этих наказов.

За ЛДПР, за Петрова!

Ведущая: Спасибо, уложились в отведенное время. И сейчас у нас второй раунд вопросов и ответов, в обратном порядке пойдем. Виктор Сонкин задает вопрос кандидату под № 3 Геннадию Гендину.

Виктор Сонкин: Я слышал от вас по поводу трудоустройства инвалидов и про детей. Хотелось бы этот вопрос более развернуто услышать, что именно. Сегодня большое внимание уделяется Правительством Москвы вопросам по поводу инвалидов, а также по поводу школьных заведений, по поводу развития спортивных площадок, мероприятий. Что именно вы, какая у вас программа? Более конкретно, если взять наши три района, которые сегодня в Южном округе.

Ведущая: Благодарю вас. Отвечает сейчас Геннадий Гендин, кандидат под № 3, у вас минута, пожалуйста.

Геннадий Гендин: Да, я сказал, что в совете курирую вопрос молодежи и инвалидов. Это вопрос первого рабочего места, потому что у нас выпускники, молодежь, которые получили диплом, они не востребованы, их никто не берет на работу, они никому не нужны. Так же как и инвалиды, собственно говоря. Поэтому у нас есть такая программа, в 90-м законе она называется "О создании и квотировании рабочих мест", где разработаны определенные положения для работодателя, дающие возможность брать эту молодежь работать на три года. Там есть субсидии, всякие послабления для работодателя. Вопрос тяжелый, очень туго идет. Поэтому считаю, что моя заслуга, что я сильно его продвинул, и Москва единственный город, где полноценно этот закон работает. Я не знаю точно, но на последний момент 7 тысяч трудоустроили молодежи и инвалидов.

Ведущая: Благодарю вас, теперь вы задаете вопрос кандидату под № 2. Отвечает Александр Медведев, пожалуйста. 30 секунд и минута.

Геннадий Гендин: Александр Константинович, вы из Бирюлева, живете там давно. Вот в Бирюлеве Восточном и Западном последний год идут горячие дебаты по транспортной проблеме на заседания совета депутатов, на общественных слушаниях и во дворах. К обсуждениям предлагаются, как правило, разные варианты скоростного трамвая и так далее. Единого мнения так и не сформулировано. Какое решение, на ваш взгляд, этой застарелой проблемы?

Ведущая: Время вышло. Пожалуйста, минута у Александра Медведева на ответ.

Александр Медведев: Геннадий Васильевич, я хочу сказать, что да, такая проблема существует в двух районах, она очень насущная, но мы будем решать следующим образом. Хотя в Бирюлеве Западном все отказались от скоростного трамвая. В Бирюлеве Восточном были сфальсифицированы эти проблемы, потому что нагнали туда ГУ ИС, ДЕЗ, где все "одобрям!", а простых жителей не выслушали, которые хотели высказать свое мнение. Поэтому если я пройду в городскую Думу, этот вопрос буду поднимать, потому что из Генплана наши два района выпали, которые стояли до 2020 года. И я так думаю, что мы будем требовать и восстанавливать справедливость. Хотя бы легкое метро, а возможность такая есть. И с ТПУ "Царицыно" провести, чтобы легкое метро было и пересадки удобные.

Геннадий Гендин: То есть трамвай не нужен вообще.

Александр Медведев: Трамвай не нужен.

Ведущая: Все понятно, спасибо. Теперь у вас есть возможность для реванша. У вас 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Ивану Петрову, пожалуйста.

Александр Медведев: Иван Евгеньевич, у нас выстроили новый микрорайон в Царицыне, там более 20 тысяч жителей, которые въезжают. На ваш взгляд, правильно это сделано нашим образованием из округа или неправильно, что все школы, детсады почти переведены на коммерческую структуру, если за ребенка в детсад надо отдать 22 тысячи?

Ведущая: Благодарю вас. Теперь минута эфирного времени Ивану Петрову на ответ, время пошло.

Иван Петров: Вопрос понятен, и конечно, это неправильно. Образование должно быть бесплатным не только в школах, но также и в институтах, и детские сады должны быть бесплатны. Фракция ЛДПР постоянно поднимает этот вопрос в Государственной Думе. Когда я стану депутатом Московской городской Думы, я также этот вопрос буду ставить во главу угла.

Но проблемы здесь гораздо шире. Кроме того что есть необходимость платить за обучение, складывается ситуация, когда строятся новые проспекты, новые дома, но, к сожалению, нет инфраструктуры, не хватает собственных, даже коммерческих, не говоря уже о государственных, детских садиков, школ, гимназий и прочего. То есть эти все вопросы надо решать в комплексе. Не просто поставили дом, но и надо соответствующую инфраструктуру обеспечить. Поэтому это те вопросы, которые ежедневно жители ставят перед нами. Кроме ремонта, кроме обучения очень много вопросов. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Теперь у вас есть возможность задать вопрос Виктору Сонкину. А потом у каждого будет по минуте на финал. Пожалуйста.

Иван Петров: Виктор, одна из главных проблем современной Москвы – это пробки. Москва задыхается от пробок. Одно из предложений фракции ЛДПР – перевести все государственные учреждения ближе к МКАД либо за МКАД. Также перевести все офисы, все складские помещения. Таким образом, мы разгрузим поток людей, которые едут на работу в центр и вечером возвращаются домой. Какие у вас есть конкретные предложения, как избавить Москву от пробок? Спасибо.

Ведущая: Спасибо. И минута эфирного времени у Виктора Сонкина, чтобы ответить, пожалуйста.

Виктор Сонкин: Наверное, надо продолжать ту работу, которая организована сегодня московским правительством на территории МКАДа, организовывать те же площадки более современным методом, условно, там делать легкое воздушное метро. Выводить, наверное, за пределы МКАДа, уже и к Новой Москве доступ должен быть граждан. Много сегодня всяких вещей, которые мы смотрим, передовых. Передовые страны строят фуникулеры. Допустим, была идея такая, что детей с колясками и с мамами в парки наши, которые сегодня благоустраиваются и улучшаются, доставлять даже таким транспортом, как фуникулер. Сделать им отдельный автобус. Поэтому выносить сегодня заводы и все остальное за территорию, где сегодня еще, слава богу, есть у нас лес, который остался, куда люди могут хотя бы в выходные выехать, посетить тот же пруд, побыть с детьми, погулять. Единственное, думаю, наверное, зоопарки выносить за пределы, чтобы люди могли отдыхать на природе.

Иван Петров: Это государственное все.

Виктор Сонкин: И пробки тогда у нас точно не будут, когда скопления такого нет.

Ведущая: Итак, это был ответ Виктора Сонкина. Вы смотрите дебаты кандидатов в депутаты по 29-му избирательному округу. Это Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и часть района Царицыно, юг Москвы.

Мне подсказывают, что наше эфирное время позволяет дать только по 30 секунд на финал каждому из кандидатов. Начнем опять же в порядке жеребьевки и слушаем Ивана Петрова.

Иван Петров: Дорогие избиратели, мы с вами провели немало встреч, собрали огромное количество наказов. Каждый ваш наказ – это конкретная наша задача, которую мы будем исполнять в Московской городской Думе. Сейчас все проблемы здесь не поднять – это и фальшивые лекарства, это и нелегальные мигранты, это и отсутствие метро, отсутствие удобного транспортного сообщения между Восточным и Западным Бирюлево, и так далее, и так далее. Поэтому приходите на ближайшую встречу в ДК, Загорье, дом 1, 8-го числа, мы там с вами поговорим обо всех проблемах. За ЛДПР, за Петрова.

Ведущая: Благодарю вас. Кандидат под № 2 – Александр Медведев. У вас 30 секунд на финал.

Александр Медведев: Уважаемые жители Бирюлева и Царицына, мне вместе с моими соратниками, однопартийцами удается решать ряд проблем районного масштаба, но большинство ваших наиболее болезненных проблем лежит за рамками нашей компетенции. Это уже уровень городской Думы. Но нынешняя Дума не только их не решает, но и попустительствует в их усугублении, как это произошло, например, с метро. Почему городская Дума позволила исключить из генплана развития Москвы вопрос строительства в районах Бирюлево метро? Почему при строительстве целых микрорайонов более 20 тысяч…

Ведущая: Вышло.

Александр Медведев: Да. Нет детских садов государственных.

Ведущая: Вышло эфирное время, то, что вы не успели сказать, скажете на встрече с избирателями. А сейчас финальное слово у кандидата под № 3. Геннадий Гендин, слушаем вас.

Геннадий Гендин: Дорогие мои жители Бирюлева и Царицына, вы знаете, что мы выпускаем газету "Московские грани". Там мой телефон. Трубку снимаю я сам. И так будет независимо от результатов выборов. Звоните, вместе мы с вами сможем преодолеть все преграды. Спасибо.

Ведущая: Лаконично, благодарю вас. Финальное слово у кандидата в депутаты Московской городской Думы по 29-му избирательному округу – Бирюлево Восточное и Западное, и часть района Царицыно. И сейчас кандидат под № 4 – Виктор Сонкин. Пожалуйста, 30 секунд.

Виктор Сонкин: Уважаемые избиратели, уважаемые москвичи, просьба всем не оставлять без внимания эти выборы, чтобы потом также требовать могли и с нашего правительства. Не останавливать ту программу, которая сегодня мной лично ведется, – восстановление храмов, пропаганда молодежи о том, что надо помнить, чтить память наших предков, знать свою историю и ценить то, что для вас сегодня создает этот любимый город.

Ведущая: Благодарю вас. Виктор Сонкин и его финальное слово. Напомню, что вы смотрели дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу по 29-му избирательному округу. Вас, господа, благодарю за этот разговор. Мы с вами увидимся в 11.30 на телеканале "Москва Доверие" снова в прямом эфире.