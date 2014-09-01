Расшифровка дебатов кандидатов от 18-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 18-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 18-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимают Айгуль Махмутова ("Справедливая Россия"), Маргарита Чуканова (КПРФ), Ирина Назарова (самовыдвиженец), Семен Бурд ("Яблоко"), Андрей Киреев (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" дебаты кандидатов в депутаты Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Они будут проходить по мажоритарной системе, впервые у Думе этого созыва будет избрано 45 депутатов – это больше, чем обычно. Меня зовут Илья Федоровцев. Еще раз здравствуйте.

Итак, мы начинаем. У нас сейчас в студии кандидаты в депутаты по 18-му округу, это районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово и часть района Северное Измайлово. И я сейчас начинаю представлять наших кандидатов.

№1, в каком порядке у нас прошла жеребьевка, Айгуль Махмутова. Айгуль, здравствуйте.

Айгуль Махмутова: Здравствуйте.

Ведущий: №2 – Маргарита Чуканова. Здравствуйте.

Маргарита Чуканова: Добрый день.

Ведущий: Кандидат №3 – Ирина Назарова. Здравствуйте.

Ирина Назарова: Здравствуйте.

Ведущий: №4 – Семен Бурд. Добрый день.

Семен Бурд: Здравствуйте.

Ведущий: И №5 – Андрей Киреев. Здравствуйте.

Андрей Киреев: Добрый вечер.

Избирательный округ № 18 Районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово Кандидаты: Бабыкина Галина Дмитриевна

Родилась в 1942 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Бурд Семен Яковлевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в РОО "ЭПИцентр". Занимает должность советника председателя совета. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Киреев Андрей Николаевич

Родился в 1967 году, живет в Москве. Работает в ООО "ХимЭлектро". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Махмутова Айгуль Фатиховна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Справедливая Россия". Занимает должность главного специалиста департамента по работе со СМИ Управления общественных связей. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Назарова Ирина Александровна

Родилась в 1952 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №57. Занимает должность главного врача. Самовыдвиженец.

Погорелов Владимир Васильевич

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ГКУ города Москвы "Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка". Занимает должность председателя совета. Самовыдвиженец.

Чуканова Маргарита Алексеевна

Родилась в 1961 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Ведущий: Итак, господа, вы уже знакомы с механикой дебатов, вы уже участвовали на другом канале, поэтому у нас сегодня на объяснение уйдет меньше времени, но механика, кстати, точно такая же: одна минута на вступительное слово у каждого человека.

Итак, №1, Айгуль Махмутова, прошу.

Айгуль Махмутова: Здравствуйте, уважаемые москвичи. Меня зовут Махмутова Айгуль Фатиховна, я родилась 21 мая 1984 года в семье рабочих. Выдвинута политической партией "Справедливая Россия", член политической партии. С 2006 года я издавала газету "Судьба Кузьминок", куда жители обращались, и я, в том числе, им помогала. В результате моей деятельности я была репрессирована Правительством Москвы при Лужкове, и меня на три с половиной года посадили в тюрьму. Выйдя оттуда, я, соответственно, также начала помогать гражданам. В данный момент я работаю в политической партии "Справедливая Россия": главный специалист департамента по работе со СМИ.

Уважаемые москвичи, прошу вас прийти на выборы и проголосовать за того кандидата, который вам более понравился. Голосуйте за партию "Справедливая Россия". Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Айгуль Махмутовой. Мы идем дальше. №2 - Маргарита Чуканова. Прошу, Маргарита, ваша минута.

Маргарита Чуканова: Добрый день, дорогие москвичи. Меня зовут Чуканова Маргарита, мне 52 года, я беспартийная. Выдвинута кандидатом в депутаты Мосгордумы Коммунистической партией Российской Федерации. 30 лет я живу и работаю в районе Восточное Измайлово, являюсь действующим депутатом района. Имею четыре высших образования, в том числе юридическое и экономическое, являюсь руководителем "Народной школы ЖКХ".

Во время предвыборной кампании сейчас я окончательно убедилась в том, что сейчас идет не просто борьба за интересы жителей, а идет война за наш бюджет в интересах строительного комплекса. Бюджет города Москвы – 1 триллион 500 миллиардов, и на жителей 18-го округа должно приходиться в год около 48 миллиардов. Этот бюджет должны мы распределить равномерно, справедливо по нашим районам для выполнения Генерального плана города Москвы и социальных программ, которые декларируют.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Маргариты Чукановой. Идем дальше. Ирина Назарова, прошу, ваша минута, пожалуйста.

Ирина Назарова: Добрый день, уважаемые москвичи. Меня зовут Ирина Назарова, я – самовыдвиженец, беспартийная. Замужем, имею двух детей и двух внучек. В течение 10 лет я возглавляла Российский госпиталь медицины катастроф по чрезвычайным ситуациям для оказания помощи пострадавшим: это война в Чечне, это землетрясения в Пятигорске, Колумбии, Турции, это захват заложников в Буденновске и на "Норд-Осте", это взрывы домов в Москве на Гурьянова и Королева, в Каспийске и Махачкале.

За организацию учебной деятельности награждена правительственными наградами: орден Мужества, орден Почета России, медаль и орден Спасение погибавших, За заслуги перед Отечеством в здравоохранении, медалью За заслуги перед Отечеством Второй степени.

С 2003 года возглавляю 57-ю городскую клиническую больницу. За это время ввела 10 новых лечебных отделений, организовала два мощных центра по урологии и онкологии. В больнице постоянно внедряются новые методы диагностики и лечения, и все это делается для того, чтобы жителям нашего округа оказывалась качественная, высокотехнологичная медицинская помощь.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Ирины Назаровой. Переходим дальше. Семен Бурд, прошу, теперь ваша минута.

Семен Бурд: Добрый день, дорогие москвичи. Меня зовут Семен Бурд, я выдвинут на эти выборы партией "Яблоко". По первому образованию – инженер, потом закончил магистратуру по государственному и муниципальному управлению. Был членом Молодежной палаты при Мосгордуме, два года проработал в Федеральной антимонопольной службе, занимался контролем в сфере ЖКХ. В настоящее время как независимый эксперт разрабатываю закон о капитальном ремонте для Псковской области, для Санкт-Петербурга.

Если говорить о Москве, я считаю, главная проблема Москвы – это перенаселение: москвичей в Москве 12 миллионов, а сколько нас проживает реально – 18 или 20 – мы даже не знаем. Тратится 400 миллиардов на развитие транспорта, можно потратить 800 миллиардов, но никакого эффекта достичь невозможно. Нужно развивать российские регионы.

Кроме того, если говорить о городе, очень остро стоит вопрос с бесплатным здравоохранением, со строительством транспортно-пересадочных узлов, которые просто уничтожат наш зеленый район, и с капитальным ремонтом, где "Единая Россия" предлагает все переложить на плечи граждан.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Семена Бурда. Идем дальше. Андрей Киреев – прошу.

Андрей Киреев: Добрый вечер, уважаемые москвичи. Киреев Андрей Николаевич, кандидат от ЛДПР. Мне 47 лет, ветеран военной службы, подполковник Вооруженных сил, кандидат педагогических наук, живу и работаю в Измайлово. В настоящее время директор некоммерческой организации "Здоровый гражданин – крепкая страна".

Все проблемы 18-го избирательного округа и жителей района нам хорошо известны. Для решения этих проблем мы, партия ЛДПР, и идем на выборы в Московскую городскую Думу. Страшна монополия одной партии – партии власти, никогда чиновник, ставший депутатом, не будет решать проблемы избирателей: он полностью зависит от вертикали власти, она подчинена другим чиновникам. А жители Измайлово требуют: никакой точечной застройки, никаких транспортно-пересадочных узлов около метро, не сносить гаражные кооперативы, а дать им развиваться, вернуть медицину в шаговую доступность, "нет!" закрытию больниц и поликлиник. Эти проблемы решит Киреев – кандидат от ЛДПР.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 18-го округа

Ведущий: Спасибо вам. Вступительное слово от Андрея Киреева. Итак, еще раз напомню, что у нас в студии сейчас кандидаты в депутаты по 18-му округу, это районы: Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово и часть района Северное Измайлово. Мы сейчас переходим к следующему раунду, непосредственно вопросы и ответы. Мы пойдем в таком же порядке, в каком была жеребьевка, опять же, вы уже знакомы: 30 секунд – вопрос, минута на ответ. Итак, Айгуль Махмутова, вы первая, вы задаете вопрос для Маргариты Чукановой. Прошу.

Айгуль Махмутова: Скажите, пожалуйста, в настоящее время началась приватизация социальной сферы, скажите, пожалуйста, насколько это ухудшит качество и доступность предоставления бесплатных медицинских услуг для москвичей?

Ведущий: Спасибо. Прошу, Маргарита, вы отвечаете.

Маргарита Чуканова: Да, к сожалению, приватизация социальной сферы началась, хотя федеральным законом 178-м напрямую есть запрет о приватизации сферы здравоохранения, досуга и спорта. Сейчас эта приватизация идет незаконным способом через так называемые концессионные соглашения, когда выставляется на торги не объект с землей и зданиями и оборудованием, а выставляется на торги проект будущего медицинского центра. После того, как торги состоятся и выплачена концессионная плата, данный объект закрывается года на четыре, и после открытия 70% вновь вводимых медицинских центров будет принадлежать инвестору на платной основе, и только от 20 до 40%, в лучшем случае, мы сможем воспользоваться услугами медицины на бесплатной основе. Это никаким образом не приемлемо, поэтому нужно избежать приватизации как медицины, так спорта и библиотек.

Ведущий: Спасибо, ответ понятен. Прошу, Маргарита, теперь вы задаете вопрос для Ирины Назаровой.

Маргарита Чуканова: Ирина Александровна, вы с 2012 года возглавляете совет главных врачей Москвы. В этот же период началась реформация здравоохранения в городе. Таким образом, вы поддержали или, может быть, даже возглавили процесс реформы. Вы обещаете избирателям уменьшить либо ликвидировать очереди в поликлиниках. А эти очереди были созданы в результате этой реформы. Таким образом, можно сделать два вывода: либо вы некомпетентный управленец, либо вы из страха потерять зарплату в 300 тысяч согласились на эту реформу.

Ведущий: Принято, спасибо. Прошу.

Ирина Назарова: Спасибо, Маргарита Алексеевна, очень интересный вопрос. Вопрос реорганизации здравоохранения был создан по ряду причин. Первое – поликлиники не имели в своем составе оборудования высокотехнологичного, были только УЗИ не экспертного класса, ЭКГ и рентгенаппараты. Не было ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ экспертного класса. Поэтому было принято решение объединить поликлиники и в составе одного из филиалов поликлиники укомплектовать большим количеством узких специалистов и оснастить эту поликлинику высокотехнологическим оборудованием, чтобы пациент, обратившись в филиал, в свою поликлинику районную, для необходимости проведения высокотехнологической диагностики и лечения не шел, как раньше, в частные, ведомственные больницы, федеральные учреждения, а шел непосредственно в амбулаторный центр данного объединения.

Например, у меня тоже объединились несколько клиник, сейчас шесть клиник. Но это решило вопрос моноклиник, в которых не могла оказываться помощь другими специалистами без наличия другого оборудования.

Ведущий: Спасибо, Ирина, теперь вы задаете вопрос. Итак, вопрос от Ирины Назаровой, отвечает Семен Бурд. Прошу.

Ирина Назарова: Семен, в своих речах с избирателями, я знаю, что вы очень часто говорите, что сейчас за капитальный ремонт будут платить сами жители, и это будет в среднем где-то 500 рублей. Но вы ничего не говорите о Жилищном кодексе, где предварительно управляющие компании только по совещанию с жителями определяют объем и количество выполненных ремонтных работ. Затем составляется смета, которая тоже утверждается жителями. После этого, в соответствии с постановлением правительства, включается программа софинансирования. До 95% платит государство, и только 5% – москвичи. Почему вы об этом не говорите?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Семен Бурд: Ирина Александровна, ваш ответ совершенно некомпетентный. Программа по софинансированию капитального ремонта в Москве полностью остановлена. В 2014 году на нее выделено 0 рублей 0 копеек. Этой программы нет. Кроме того, в действующей редакции Жилищного кодекса управляющие компании от капитального ремонта практически отстранены. Есть статья 16 Закона "О приватизации жилищного фонда", которая сохраняет за государством обязанность выполнить капитальный ремонт. И именно то, что программа софинансирования приостановлена, по многим домам это обязательно не выполнено. Нас всех пытаются загнать в общий котел, когда мы все будем платить региональному оператору капитального ремонта, некоммерческой организации, и он потом решит, как и что делать. В схеме общего котла решение собственников на общем собрании носит формальный характер. Только специальный счет многоквартирного дома может защитить эти средства. Но для того чтобы специальный счет был возможным, нужно в региональном законе о капитальном ремонте создать для него благоприятные условия. Пока таких предложений ни от заместителя мэра Бирюкова, ни от "Единой России" не слышно.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Семена Бурда. Семен, теперь вы задаете вопрос для Андрея Киреева, прошу.

Семен Бурд: Андрей, у меня следующий вопрос. Лидер вашей партии в Государственной Думе призывает воевать с Украиной, призывает чуть ли не третью мировую войну, говорит, что России уже и выборы не нужны и стоит и от выборов отказаться. Он совсем недавно сказал это, на форуме "Крым 2014", я смотрел. Не кажется ли вам, что если эти планы реализуются, то нас ждут крайне плачевные времена? Как вы относитесь к предложениям именно лидера вашей партии по политическим вопросам?

Ведущий: Спасибо.

Андрей Киреев: Предложения воевать с Украиной или предложения отменить выборы?

Семен Бурд: Оба звучат.

Андрей Киреев: Если вы видите, что кандидат от ЛДПР находится с вами в одной студии, то партия ЛДПР от выборов не отказывается и идет на выборы, выставив своих кандидатов в 45 округах Москвы, в отличие от "Единой России".

Что касается ситуации на Украине, ситуация сложная. Лично я против боевых действий на Украине.

Ведущий: Спасибо, Андрей, у вас осталось время. Давайте все-таки вернемся ближе к тематике, именно к нашему округу. Семен говорит, что главная проблема округа – это перенаселение, он уже дважды повторял. Согласны вы с этим или нет?

Андрей Киреев: Да, совершенно верно, перенаселение. Район Измайлово очень старый и густонаселенный. И все жители говорят "нет" точечной застройке, потому что вместо пятиэтажного дома, как правило, строится не меньше 15-20 этажей.

Ведущий: Многоэтажка.

Андрей Киреев: Совершенно верно.

Ведущий: Спасибо, Андрей. И теперь вы задаете вопрос для Айгуль Махмутовой.

Андрей Киреев: Айгуль, у нас в округе на выборах представлены все парламентские партии. Есть даже самовыдвиженец, но он от партии власти. Как вы думаете, какой избранный депутат не будет отстаивать наказы избирателей о запрете строительства транспортно-пересадочных узлов, укрупнения и закрытия лечебных учреждений района, введение для жителей грабительской ежемесячной платы за капитальный ремонт? Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Айгуль, прошу, ваша минута на ответ.

Айгуль Махмутова: Я считаю, что каждый депутат, по крайней мере, я готова заниматься проблемами жителей так же, как я занималась еще в 2006 году – не дала построить точечные застройки гаражных комплексов, захват земли под стоянки, которые в результате все-таки снесли. Я считаю, что я буду защищать интересы жителей.

Ведущий: Ведущий: Еще остается у вас порядка 30 секунд. Я смотрю сейчас на вашу биографию. Вы говорите, что вам удалось чего-то добиться в районе, вот газету вы издаете "Судьба Кузьминок". Можно чуть более конкретно, что у вас получилось сделать?

Айгуль Махмутова: Я лично не дала построить семиэтажный гаражный комплекс на детской площадке, который закрыли бы полностью для жителей вид, они смотрели бы на гаражи. В результате моей деятельности они зарыли котлован и поставили туда детскую площадку. Это в Юго-Востоке.

Ведущий: Спасибо. Это была Айгуль Махмутова. Уважаемые кандидаты, у нас еще остается время, давайте сейчас сделаем не второй круг вопросов и ответов между вами, потому что в этом случае мы не успеем опрос, а просто короткие вопросы от меня, а потом уже пойдем на заключительное слово.

Итак, Айгуль, в таком же порядке мы идем, вы первая. Кроме этой детской площадки что еще удалось вам сделать? И, став депутатом, возможно, несколько первых дел, которые вы попытаетесь продавить в вашем округе?

Айгуль Махмутова: Был проект в Юго-Востоке, проект называется "Берлин" – надстройка над пятиэтажкой еще двух этажей. Это соответственно брались пятиэтажки и на них хотели построить два этажа, при этом никого не расселяя. Мы начали помогать, и этот проект свернули, не стали делать этот проект.

Ведущий: И что вы первым делом сделаете, если придете?

Айгуль Махмутова: Если меня выберут в качестве депутата, то в первую очередь транспортные и жилищные проблемы жителей.

Ведущий: А транспортный где самый узел напряженности в вашем округе?

Айгуль Махмутова: Я считаю, что именно из-за того, что Щелковское шоссе и шоссе Энтузиастов расширяют, а за пределами МКАД не расширяют, нужно как-то договариваться с московской властью, чтобы дальнейшее расширение продолжилось.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от округа №18

Ведущий: Чтобы не было "бутылочного горлышка". Спасибо. Маргарита Чуканова, теперь у меня к вам вопрос. Вы часто говорите о бюджете Москвы, но если вы станете депутатом, вы собираетесь его как-то перераспределять, чтобы больше денег шло в район, больше чем в другие?

Маргарита Чуканова: Да, безусловно. Сейчас, к сожалению, бюджет Москвы таким образом устроен, что это черный ящик. Мы знаем, что на входе у нас – полтора триллиона рублей, а на выходе, когда в управу приходишь, ответ один – денег нет. Насущные проблемы социальные – это жилье очередникам, это социальные объекты.

У нас, например, сейчас разработан проект государственного дворца культуры на базе закрытых кинотеатров. 38 кинотеатров осталось – это 38 дворцов культуры.

Открыт вопрос с крытыми спортивными сооружениями. Нормативы совершенно не выполняются. Каждому из нас полагается 32 сантиметра, на каждого проживающего, крытых спортивных сооружений, в том числе бассейн, в том числе бассейн для реабилитации инвалидов и для детей.

Ведущий: А сейчас сколько?

Маргарита Чуканова: В нашем районе нулевая обеспеченность.

Ведущий: Совсем ничего нет?

Маргарита Чуканова: Есть два спортивных сооружения, но нет для реабилитации и нет для жителей. Вот поэтому бюджеты должны быть перераспределены вместе с полномочий в районы.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Маргариты Чукановой. Ирина Назарова, теперь к вам вопрос. Вы и во время прошлых дебатов, и сейчас основной упор делаете на здравоохранение, это понятно, это вам близко, это ваша специальность. Но все-таки давайте к транспортной проблеме, потому что Измайлово, Щелковское шоссе, действительно, там проехать сложно. Что вы будете делать?

Ирина Назарова: Вы знаете, я много встречаюсь с жителями нашего района, и они вызывают озабоченность из-за того, что у них все дворы перекрыты чужим автотранспортом, и машины стоят и на детских площадках, и на газонах. Их это очень озадачивает, поскольку они беспокоятся за состояние своих детей, а также перекрываются проезды, как для машин Скорой помощи, так и пожарных машин. Поэтому рассматривается вопрос о 430-м постановлении правительства о строительстве плоскостных транспортно-пересадочных узлов. Что это такое? Зачем они создаются? Они создаются, потому что очень много жителей Московской области приезжают на работу в Москву, и они бросают машины около метро, бросают машины во дворах. Таким образом, транспортно-пересадочные узлы, плоскостные, я имею в виду только плоскостные, для того чтобы были созданы организованные парковки для автомобильного транспорта. Это, конечно, касается очень большой загруженности именно в районе метро Измайлово. Но не строительство, конечно, капитальных построек, что может ограничить…

Ведущий: Понятно, спасибо. Время уже вышло, спасибо большое. Семен, к вам вопрос. Вот, как раз по поводу перенаселенности. Несколько раз вы об этом говорили. Так что в итоге вы предлагаете сделать, если вы обозначаете в качестве одной из главных проблем перенаселенность? Выселить, или запускать в район, в округ по пропускам – что сделать?

Семен Бурд: Я бы внес с Государственную Думу проекты законов об изменении налоговой системы, считаю, что у нас сейчас 60-70% налогов платится в федеральный бюджет, а потом расходуется там на армию, на оборону, там олимпиады, всякие спортивные мероприятия и прочие авантюры власти. Это вещи совершенно неправильные. Налоги от малого бизнеса должны оставаться в регионах. Именно в регионах должны у всех появиться возможности для развития, и тогда многие жители нашей страны не будут приезжать в Москву, останутся на своей малой родине, будут там учиться и работать. Нужна на федеральном уровне другая экономическая система. То, что выстроена вертикаль власти, то, что бюджет Москвы 75% доходов – это доходы от нефти и газа – это совершенно тупиковая система, и здесь нужно обращаться только на федеральный уровень. Я еще хотел сказать, что не бывает отдельно районных проблем, отдельно городских и отдельно федеральных. Это все общее, и обо всех проблемах надо говорить и на уровне муниципалитета, и на уровне Мосгордумы, и на уровне Госдумы. Нам нужна другая политическая система.

Ведущий: Спасибо. Это быль ответ от Семена Бурды. Андрей, теперь для вас вопрос: как раз Семен сказал, что нельзя отделять городские проблемы от районных, но все-таки хотелось бы, конечно, немножко отделить. И представители вашей партии, приходя на дебаты, все приходят с одной программой всегда, которая едина на все районы. Конкретики практически никогда не слышно, очень редко. Хотелось бы понять, что в вашей программе как кандидата есть конкретного про этот округ.

Андрей Киреев: Программа в каждом район у каждого кандидата от ЛДПР своя. Конкретно моя программа? Вот тут кандидат от партии власти говорил о плоскостных стоянках около метро Измайловская. Нет, никаких плоскостных стоянок мои избиратели не хотят ни платных, ни бесплатных. Они требуют убрать указатель с кольцевой дороги, который призывает всех жителей Подмосковья и других регионов направляться от съезда нулевого к метро Измайловскому на платную стоянку. Этого жители не хотят. Я им обещаю, что если я стану депутатом Московской думы, этого указателя не будет.

Дальше – точечная застройка. Если сносится дом 4-х этажный, то на его месте строится точно такой же квадратуры дом такой же этажности – вот моя программа.

Ведущий: Спасибо, принято, вполне конкретно. Ну, что, господа, у нас есть сейчас по 45 секунд на заключительное слово. В таком же порядке мы идем. № 1 Айгуль Махмутова, прошу, заключительное слово, 45 секунд.

Айгуль Махмутова: Уважаемые москвичи, прошу вас прийти на выборы 14 сентября и проголосовать за того кандидата, который вам близок. Также хочу сказать вам о том, что мы, граждане, мы, москвичи, должны за свои права бороться и отстаивать свои интересы, как бы нам власть ни говорила о том, что мы не должны делать то, либо это для конкретных других людей. Соответственно, мы свои права должны знать и отстаивать, поэтому приходите на выборы и голосуйте за партию "Справедливая Россия". Тем более, что партия "Справедливая Россия" лично для меня сделала очень много. Помогла бороться с властью, когда мне это было очень нужно, поэтому я очень благодарна партии "Справедливая Россия". Приходите и голосуйте за партию "Справедливая Россия".

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Айгуль Махмутовой. Идем дальше. Маргарита Чуканова, ваше время.

Маргарита Чуканова: Дорогие москвичи, подходит к концу избирательная кампания, многие из вас придут на избирательные участки отдать свой голос. Долгое время Мосгордума воспринималась как служанка исполнительной власти, готовая проштамповать любые решения мэрии. Но это не столько вина депутатов или мэра, это сама система власти в нашем городе выстроена на подавление инициативы снизу и, как результат – сверхцентрализация этой власти. Мой принцип в избирательной кампании – "Не обещаю, а работаю". И уже многое удалось сделать, будучи муниципальным депутатом нашего района. Депутатство – это не цель, это лишь средство для решения проблем жителей. Как сказал Черчилль: "Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят голосовать".

Ведущий: Спасибо. Идем дальше. Теперь заключительное слово у Ирины Назаровой, прошу.

Ирина Назарова: Уважаемые москвичи, я убеждена, что депутат в первую очередь должен знать проблемы москвичей и отстаивать именно их интересы, а не какой-нибудь партии или организации. Став депутатом, я донесу до чиновников суть основных проблем здравоохранения и предложу пути их решения. Я буду на законодательном уровне отстаивать и защищать интересы, как пациентов, так и медицинского персонала. Своими первоочередными задачами считаю ликвидацию очередей в поликлиниках. Это не реорганизация, а отсутствие узких специалистов, участковых терапевтов и педиатров на участках. Я инициирую создание в медицинских вузах целевую подготовку востребованных специалистов для нашего города. Льготные лекарства должны выписываться не на месяц, а минимум на два-три, и защищать интересы лиц пожилого возраста.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Ирины Назаровой. Переходим дальше. Семен Бурд, прошу.

Семен Бурд: Дорогие москвичи, в случае избрания в Московскую городскую Думу я обязуюсь предложить совершенно иной закон о капитальном ремонте, он у меня разработан, вы можете его найти на сайте. Законопроект о развитии местного самоуправления в Москве о ликвидации управ. Я обещаю изо всех сил бороться за сохранение измайловской детской больницы. У нас половина отделений выведено в Морозовскую, и за детей приходится платить. Я обязуюсь поставить вопрос об опасных противогололедных реагентах, которые зимой отравляют наше здоровье и приводят к детской аллергии.

Приходите на выборы, не верьте, что за нас все решено. Сейчас правительство Москвы далеко не все делает правильно, и нужна сильная независимая Мосгордума. Если мы все придем на выборы, если мы все проголосуем, фальсификаций не будет. Фальсификации возможны только при низкой явке.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Семена Бурды. Идем дальше. И замыкает круг Андрей Киреев, прошу.

Андрей Киреев: Уважаемые избиратели, основная наша задача – сделать вашу жизнь спокойной и удобной, сохранить и улучшить вашу социальную среду. Только депутат от ЛДПР, парламентской партии, в состоянии решить любой наказ избирателей и отстоять их права, чего не будет никогда делать депутат-чиновник. Общественная приемная ЛДПР, бесплатные юридические консультации, депутатские запросы депутатов Государственной Думы от ЛДПР – все это уже сейчас есть и работает в Измайлово в интересах избирателей, заставляя недобросовестных чиновников шевелиться. Приходите на избирательные участки, голосуйте за Киреева, кандидата от ЛДПР. Помните, что голосуя за ЛДПР, вы голосуете против кандидатов власти. Голосуйте за Киреева, кандидата от ЛДПР.

Ведущий: Спасибо. Заключительное слово от Андрея Киреева. Господа, еще раз всем спасибо, что пришли. Конечно, удачи всем в дальнейшей предвыборной борьбе и удачи непосредственно на выборах. Победы каждому из вас. Победит сильнейший, достойнейший.

Ну, а я напоминаю, что следующий раунд дебатов на канале "Москва 24" пройдет сегодня в 18 часов 30 минут. Увидимся.