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Происшествия

03 сентября 2014, 05:17

Суд приступил к рассмотрению дела о хищении у Минобороны 150 квартир

Минобороны квартиры суды хищения Валерий Даниелян

Фото: ИТАР-ТАСС

Зюзинский районный суд Москвы приступил к рассмотрению дела о хищении у Минобороны 150 квартир, предназначенных для военнослужащих.

Судья в начале слушаний отклонила ходатайство адвокатов о возвращении данного уголовного дела прокурору. Защита ссылалась на то, что их подзащитные не успели ознакомиться со всеми материалами дела, сообщает РАПСИ.

После этого прокурор приступил к оглашению обвинительного заключения, в котором описал роль каждого из шести подсудимых, в том числе прапорщика Валерия Даниеляна, который, по его словам, и разработал преступную схему после того, как сам получил от военного ведомства жилье.

Обвинение считало, что подсудимые действовали в составе преступного сообщества, организатором которого был Даниелян. Он же, считает следствие, разработал план мошенничества для приобретения квартир, принадлежащих Минобороны и жилищному департаменту столицы.

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Следствие считает, что обвиняемые оформляли на подставных людей выписки на право получения квартир, подделывали договоры соцнайма, а затем приватизировали недвижимость через суд. Для этого использовались поддельные бланки, печати и штампы. После этого квартиры продавались по рыночным ценам.

Ряд подсудимых, по версии обвинения, искал сведения о подходящей недвижимости, используя свои связи в паспортных столах. Другие привлекали соучастников, которые выдавали себя за военнослужащих в суде, а затем вели переговоры с покупателями. Между тем, в настоящее время покупателей просят вернуть квартиры обратно в ведомство.

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