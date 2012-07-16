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Происшествия

16 июля 2012, 13:51

Суд взыскал 5,7 миллиарда рублей со "Средних торговых рядов"

Минфин Красная площадь Средние торговые ряды суды Арбитражный суд Москвы Межпромбанк

Фото: Вести.ру

Арбитражный суд Москвы 16 июля взыскал по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего Межпромбанка (МПБ), больше 5,7 миллиарда рублей с компании ООО "Средние торговые ряды". Об этом РАПСИ сообщила представитель АСВ в суде Елена Кравцова.

Истец требовал вернуть задолженность по 10 кредитным договорам. Суд удовлетворил требования по 8 договорам из них.

Изначально требования МПБ по иску составляли свыше 3,7 миллиарда рублей, но в июле они были увеличены из-за начисления процентов. Юристы "Средних торговых рядов" ранее заявляли, что не согласны с суммой долга.

ООО "Средние торговые ряды" было создано для реконструкции зданий на Красной площади - Средних торговых рядов. Проект предусматривал строительство гостинично-жилого комплекса "Кремлевский" площадью более 70 тысяч квадратных метров, но его реализация была остановлена в октябре 2009 года, когда президент подписал указ о передаче федерального комплекса "Кремлевский" в ведение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

После этого "Средние торговые ряды" подали в суд на министерство финансов. Как считают представители компании, из-за прекращения проекта они понесли убытки в 3,6 миллиарда рублей. Арбитраж суд Москвы должен рассмотреть этот иск 20 июля.

Юристы компании в суде сообщали, что "Средние торговые ряды" понесли расходы на реконструкцию объекта, а также снятие с него обременений. Также говорилось, что фирма привлекала кредиты Межпромбанка для исполнения инвестконтракта.

Также в апреле ООО "Средние торговые ряды" подало еще один иск к РФ в лице министерства финансов на 41,06 миллиарда рублей. Рассмотрение этого иска назначено на 22 августа.

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