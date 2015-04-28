В майские праздники не будут выдавать пропуска на въезд грузовиков в город

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С 1 по 4 и с 9 по 11 мая владельцы грузовиков не смогут получить разрешения для проезда по МКАД и въезда в город, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Центр рекомендует перевозчикам оформлять документы заранее.

Во время майских праздников невозможно будет обработать документы для выдачи пропусков в город владельцам грузовиков массой более 12 тонн, поясняют в пресс-службе ЦОДД.

Если перевозчикам необходимо доставить грузы в праздничные дни, то необходимо заранее подать заявку в электронной форме на московском портале госулсуг.

Согласно данным с сайта, на оформление пропуска требуется несколько часов, поэтому заполнить анкету водители могут вплоть до 30 апреля.

"Документы для предоставления государственной услуги службой "одного окна" департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы не принимаются", – отметили представители ЦОДД.

В центре Москвы появятся места для разгрузки грузовиков

ЦОДД также напоминает, что с 1 марта 2013 года в период с 6.00 до 22.00 запрещены въезд и движение грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн по территории города Москвы, ограниченной МКАД, и по самой кольцевой автодороге.

Кроме того с 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, и в праздники время ограничения увеличивается – с 6.00 до 0.00. За нарушение водителей ждет штраф в размере 5 тысяч тысяч рублей.

Добавим, что с ноября 2014 года на востоке столицы проходит тестирование "грузового каркаса". Грузовики массой более 2,5 тонн передвигаются только по 86 выделенным улицам, среди них шоссе Энтузиастов, Щелковскому шоссе, Большой Черкизовской и набережным Яузы.

Проезжать через жилые кварталы грузовикам запрещено. Штраф за нарушение также составляет 5 тысяч рублей.

После завершения пилота, в "грузовой каркас" включат МКАД, ТТК, Садовое кольцо, вылетные магистрали и другие крупные улицы. Ограничения для грузовиков по всему городу введут в 2016 году.