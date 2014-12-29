Столичные центры госуслуг будут закрыты с 1 по 8 января

Фото: M24.ru\ Владимир Яроцкий

График работы столичных центров госуслуг изменится в связи с новогодними и рождественскими праздниками, сообщает пресс-служба МФЦ.

Так, 31 декабря многофункциональные центры будут открыты для посетителей с 8 до 20 часов. А вот с 1 по 8 января 2015 они работать не будут.

С 9 января центры госуслуг города заработают в обычном режиме – с восьми утра до восьми вечера без обеда и выходных.

Напомним, многофункциональные центры позволяют москвичам экономить до двух рабочих дней в год. По словам Сергея Собянина, услугами МФЦ могут пользоваться уже 9,5 миллиона москвичей. Мэр добавил, что через портал городских услуг проходит 25 процентов контактов граждан с органами власти, это более 3 миллионов пользователей с 3,5 миллионами обращений в месяц.

Сергей Собянин отметил, что завершить создание сети МФЦ во всех районах Москвы планируется в 2016 году. Сейчас в Москве работают 96 МФЦ, обслуживающих 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей мегаполиса. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 148 услуг и выдают 248 видов документов. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин".

Отметим, при планировании посещения многофункционального центра есть возможность посмотреть на Портале городских услуг количество человек в очереди за той или иной услугой и выбрать наименее загруженный центр для оформления документов.

"Мосгорсправка": МФЦ Москвы

С помощью портала за два года в Москве было решено около 200 тысяч проблем. Портал стал крупнейшим в России электронным каналом решения городских проблем. Ежедневно москвичи оставляют на портале около 2 тысяч обращений.

С начала года москвичи подали через портал городских услуг, службу "Одного окна" и МФЦ более 43 миллионов заявок на предоставление услуг. В десятку самых популярных услуг вошли: прием показаний приборов учета воды, показаний электросчетчиков, запись к врачу, электронный дневник школьника, штрафы ГИБДД.

Кроме того, горожане активно интересовались получением информации о порядке проведения государственной аттестации школьников, выдачей единого платежного документа, оплатой ЖКХ, получением информации по очередности при записи в детский сад и регистрации заявлений учреждения дополнительного образования.

Добавим, столичные МФЦ постепенно будут переходить на работу под новым брендом - "Мои документы". Фирменный стиль офисов "Мои документы" включает единые навигационные стандарты, единое наружное и внутреннее оформление помещений и фасадов зданий, мобильных офисов МФЦ, дорожных знаков, корпоративной одежды сотрудников и так далее.

Недавно для сотрудников МФЦ ввели единый свод правил - "Московский стандарт услуг". Он был вынесен на обсуждение "активных граждан", большинство пользователей сервиса (73 процента участников голосования) одобрили идею ввода такого кодекса. Отныне работники МФЦ будут руководствоваться принципом "Клиент всегда прав", который является краеугольным камнем коммерческих компаний. Всего в тексте стандарта восемь пунктов. Так, работники центров должны будут беречь время клиентов и проявлять дружелюбие к посетителям в любой ситуации.