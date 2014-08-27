Сергей Собянин поручил обсудить с москвичами стандарты обслуживания МФЦ

Сергей Собянин поручил обсудить работу МФЦ с москвичами

Стандарты обслуживания и правила поведения сотрудников МФЦ обсудят с москвичами. Такое поручение Сергей Собянин дал на встрече с участниками краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг".

Мэр Москвы отметил, что очень важно собрать идеи и предложения горожан по улучшению работы многофункциональных центров. По мнению Сергея Собянина, обслуживание в МФЦ должно проходить лучше, чем в коммерческих структурах. Планируется, что в этом году количество оказанных в МФЦ услуг дойдет до 15 миллионов в год.

"Я думаю, что это самая крупная подобная система не только в Москве, но и в мире. Однако она должна набирать обороты и совершенствоваться, чтобы быть конкурентноспособной", – отметил мэр Москвы.

Краудсорсинг МФЦ

Кроме того, он добавил, что необходимо развивать электронные госуслуги и прорабатывать регламент их взаимодействия с МФЦ. "Процессы должны идти параллельно. МФЦ необходимо разгружать, туда нужно обращаться, если человек не знает, как еще получить услугу. Наша задача – структурировать систематизировать и развивать другие электронные услуги. Будет удобнее, если человек сможет получать все нужное, не выходя из дома. Надо и дальше стыковать эту систему с работой МФЦ", – пояснил Сергей Собянин.

Помимо этого, мэр Москвы предложил развивать новые услуги в МФЦ. "Нужно развивать не только бесплатные услуги, но и другие полезные опции. Например, организовать доставку документов на дом за разумную плату", – сказал он.

Напомним, проект "Мой офис госуслуг" работал с 5 июня по 22 июля 2014 года. Он стал третьим краудсорсинг-проектом правительства Москвы. Ранее москвичи уже высказывали свое мнение в рамках проекта по улучшению работы портала "Наш город", а также помогали разрабатывать новые маршруты общественного транспорта с помощью проекта "Наши маршруты".

В итоге участниками "Моего офиса госуслуг" стали почти 6 тысяч жителей столицы. Они предложили более 5 тысяч идей. По результатам краудсорсинг-проекта эксперты отобрали 25 лучших из них. Затем идеи вынесли на обсуждение в приложении "Активный гражданин".

МФЦ Москвы: что такое многофункциональный центр

По итогам опроса более 70% москвичей поддержали идею об оснащении точками доступа Wi-Fi центров госуслуг. Еще 87% выступили за введение курьерской доставки готовых документов. Кроме того, 30% опрошенных считает, что необходимо ввести бланки заявлений с максимально заполненными полями, еще 20,5% проголосовали за размещение на стендах в залах графиков средней загрузки МФЦ.

Еще 16% предложили выпустить брошюры с полной информацией о центрах госуслуг, а 14% – установить розетки для подзарядки мобильных устройств в зале. За появление велопарковки у каждого МФЦ высказались 4% опрошенных. Помимо этого, около половины "активных граждан" считают, что в МФЦ нужен сотрудник, работающий в зале и оказывающий консультации по необходимому перечню документов. Сейчас такие консультанты появились в МФЦ района Покровское-Стрешнево.

Как отметили в ГБУ МФЦ, графики загруженности и велопарковки появятся в МФЦ уже в сентябре, а брошюры для посетителей поступят до конца года. Розетки же обещают поставить в начале 2015 года.