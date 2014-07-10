Многофункциональные центры переименуют в "Мои документы"

Фото: ГБУ МФЦ города Москвы

Больше половины москвичей положительно оценили новый стиль МФЦ. Теперь офисы госуслуг будут носить название "Мои документы", а слоганом стала фраза "На все случаи жизни", сообщает пресс-служба ГБУ МФЦ города Москвы.

Опрос жителей Москвы проходил на сайте проекта "Мой офис госуслуг". Две трети принявших участие в опросе оценили новый стиль на "хорошо" и "отлично", такому же количеству участников опроса понравилась цветовая гамма офисов и форма для сотрудников. Отметим, что новый стиль был разработан по заказу Минэкономразвития для всей России.

Краудсорсинг-проект "Мой офис госуслуг" стартовал 5 июня. Благодаря "Моему офису госуслуг" москвичи смогут предлагать свои идеи и делать процесс получения документов в многофункциональных центрах более простым. Участники нового проекта могут обсудить, каким образом можно усовершенствовать обслуживание в центрах, а также какие международные практики можно адаптировать и внедрить в Москве. Присоединиться к проекту можно на сайте.

Фото: ГБУ МФЦ города Москвы

По итогам проекта лучшие предложения будут реализованы, а самых деятельных участников ждут призы: обсуждение своих идей за завтраком с мэром, а также сертификат на выездное обслуживание или срочное изготовление загранпаспорта.

Кроме того, по инициативе руководства ГБУ МФЦ Москвы для сотрудников центров госуслуг запущен краудсорсинг-проект "Мой офис госуслуг. Создай работу мечты!".

"Как усовершенствовать наши внутренние процессы – знаем только мы сами. Вы каждый день сталкиваетесь с какими-то трудностями. И возможно даже знаете, как можно было бы их решить", - отметила в своем обращении к сотрудникам директор ГБУ МФЦ Елена Громова. К слову, на сегодняшний день в проекте уже приняли участие около 1 тысячи сотрудников МФЦ.

Размышляя о "работе мечты", руководители МФЦ не забывают и о желаниях москвичей. Так, сотрудники центров госуслуг стараются оперативно реагировать на все пожелания жителей города. К примеру, посетитель МФЦ района Черемушки пожаловалась на недостатки в благоустройстве территории: при входе пандус, предназначенный для маломобильных групп граждан, порос травой. После дождя из-за мокрой травы пандус становился скользким. Руководство МФЦ незамедлительно исправило ситуацию, проведя соответствующие работы.

Фото: ГБУ МФЦ города Москвы

Стоит отметить, что на сегодняшний день во всех округах Москвы открыто более 90 многофункциональных центров. В МФЦ Москвы можно получить более 230 документов от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр. В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в 54 МФЦ всего за две недели. В 2014-2015 годах число МФЦ в Москве должно возрасти до 109.

Напомним, что теперь москвичи могут принять участие в городских референдумах в многофункциональных центрах (МФЦ). Проголосовать можно одновременно с получением любой государственной услуги в 71 из 93 столичных многофункциональных центров.

До конца июля эта услуга появится во всех МФЦ города. Голосование будет проводиться на устройствах, которые используются для оценки качества обслуживания посетителя.