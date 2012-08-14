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Происшествия

14 августа 2012, 17:40

Христо Тахчиди снова отказали в восстановлении на работе

Христо Тахчиди суды компенсации МНТК Микрохирургия глаза восстановление в должности

Суд признал законным увольнение бывшего главы центра "Микрохирургия глаза". Христо Тахчиди был уволен в ноябре 2011 года, основной причиной Минздравсоцразвития называет незаконную коммерческую деятельность доктора

Тверской районный суд Москвы отклонил иск бывшего и.о. генерального директора МНТК "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова Христо Тахчиди, признав законным его повторное увольнение. Как сообщает РИА Новости, судья огласил только резолютивную часть решения, а мотивировочную отложил на 21 августа.

Таким образом, несмотря на позицию прокурора, медику было отказано как в восстановлении в должности, так и в выплате зарплаты за время вынужденного отсутствия на работе и моральной компенсации.

Личная неприязнь

Напомним, что срок действия трудового договора Христо Тахчиди, возглавлявшего МНТК с 2001 года, окончился еще 31 декабря 2009 года, но медик продолжал исполнять обязанности гендиректора учреждения еще два года.

В ноябре 2011 года Минздравсоцразвития РФ приняло решение уволить Тахчиди по причине якобы вскрывшихся нарушений в сфере госзакупок и незаконной коммерческой деятельности в больнице, а также многочисленных жалоб со стороны пациентов. Это вызвало протесты сотрудников МНТК.

Сам медик объяснял свое увольнение личными неприязненными отношениями с Татьяной Голиковой, которая на тот момент возглавляла Минздравсоцразвития. На место Тахчиди был назначен депутат Госдумы, зампред Комитета по охране здоровья, единоросс Александр Чухраев.

Поддержка общественности

Однако общественный резонанс был настолько широк, что привлек к событию внимание Владимира Путина (на тот момент премьер-министра). Он обратился к Генпрокуратуре с просьбой провести проверку оснований увольнения гендиректора МНТК.

В апреле этого года Мосгорсуд принял решение о восстановлении Тахчиди в должности. Однако буквально через день Минздравсоцразвития расторгло с ним трудовой договор.

Тахчиди пытается обжаловать это решение, попутно требуя взыскать с МНТК в его пользу более 1 миллиона рублей в качестве недополученной зарплаты и с министерства 100 тысяч рублей за моральный вред.

Тяжба продолжается

На заседании 14 августа в пользу Тахчиди высказался даже представитель прокуратуры. Он заявил, что не видит правовых оснований для увольнения медика, а также выступил за компенсационные выплаты. Однако судья отказал в удовлетворении иска.

Адвокат Тахчиди намерен оспорить это решение в вышестоящей инстанции, то есть в Мосгорсуде. Это будет возможно сделать после 21 августа, когда судья огласит мотивировочную часть приговора, и получения решения суда на руки.

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