Объявлено название новой книги японского писателя Харуки Мураками

Фото: facebook.com/harukimurakamiauthor

Новая книга Харуки Мураками будет называться "Убийство командира рыцарей". Информация появилась на официальном сайте японского издательства Shinchosha Publishing.

Ранее была объявлена дата выхода романа – 24 февраля. Все детали и сюжетная линия пока что держаться в секрете.

Последняя книга Мураками вышла в 2013 году и называлась "Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий". В Японии она установила рекорды продаж. "Убийство командира рыцарей" будет издано в двух томах и станет первым большим романом автора с момента выхода трехтомника "1Q84".