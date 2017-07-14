Госдума ратифицировала конвенцию Совета Европы об отмывании денег

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Госдума ратифицировала конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

Некоторые положения конвенции предполагают многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. В проекте федерального закона есть заявления, учитывающие требования законодательства РФ. В частности, уточняются условия, при которых применяются конфискационные меры, предусмотренные конвенции. Они согласуются с нормами УК РФ.

Принятие законопроекта потребует изменений в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Речь идет о части, касающейся установления административной ответственности в отношении юрлиц за отмывание денег, полученных незаконно.

Применение конвенции повысит эффективность взаимодействия РФ с зарубежными государствами в борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Это создаст и дополнительные возможности для развития международного сотрудничества в указанной области.