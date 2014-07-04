Госдума приняла закон о резервистах на военных кафедрах вузов

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На пятничном заседании Госдума приняла закон о подготовке резервных кадров на военных кафедрах российских вузов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Закон был принят во втором и сразу третьем чтении для создания правовых основ обучения студентов по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса на военных кафедрах при вузах. Планируется, что студенты-очники и Минобороны России будут заключать договор об обучении по программе военной подготовки на военной кафедре с обязательным прохождением ими учебных сборов и стажировок.

"Главное отличие новой системы от прежней в том, что она позволяет всем студентам вузов пройти в ходе учебы военную подготовку и получить военно-учетную специальность. Новый закон после его принятия позволит стимулировать добровольную подготовку граждан к военной службе и позитивно скажется как на качестве военных специалистов, так и на формировании мобилизационного ресурса", - цитирует агентство слова одного из инициаторов проекта, первого зампреда комитета Госдумы по промышленности Владимира Гутенева.