Сотрудники ГИБДД задержали пассажира, перевозившего гашиш

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Сотрудники дорожной инспекции задержали пассажира, перевозившего гашиш, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы. Общая масса изъятого наркотического средства составила 5,4 грамма.

Как рассказали в ведомстве, в ночь на 10 августа в районе Загорьевского проезда в рамках планового досмотра сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ. Они обнаружили у пассажира полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом коричневого цвета.

Изъятые свертки отправили в экспертно-криминалистический центр для исследования. По итогам проведенных процедур было выявлено, что куски спрессованного вещества растительного происхождения являются наркотическим веществом – гашишем.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере".