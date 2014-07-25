"Летувос Ритас" отказался от участия в розыгрыше Единой лиги ВТБ

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Литовский баскетбольный клуб "Летувос Ритас" не примет участие в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Клуб решил сняться с соревнований из-за плотного графика, сообщает пресс-служба "Летувос Ритас".

Команда играет в чемпионате страны, а Литовская баскетбольная лига изменила формат розыгрыша. Таким образом, "Летувосу" пришлось выбирать между двумя турнирами.

По регламенту, литовские команды должны будут сыграть в чемпионате страны по 40 матчей. В Единой лиге ВТБ регулярный чемпионат состоит из 20 игр.

Отметим, что в Единой лиге ВТБ также выступает "Нептунас" из Клайпеды, решение об его участие в турнире будет принято 29 июля.