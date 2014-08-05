Российским баскетбольным клубам разрешили выступать в Евролиге

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Российским баскетбольным клубам разрешили участвовать в турнире Евролиги сезона 2014/2015. Возникшие между Единой лигой ВТБ и Международной федерацией баскетбола (ФИБА) разногласия удалось уладить, сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, в этом сезоне в Евролиге сыграют ЦСКА, "Нижний Новгород" и казанский УНИКС.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что российские баскетбольные клубы могут не допустить до участия в Евролиге. Причиной стал конфликт интересов ФИБА и Евролиги - стороны никак не могли договориться о расписании матчей самого престижного европейского клубного турнира.

ФИБА требовала не допускать российские клубы до участия в Евролиге после подписания декларации Единой лиги ВТБ. В этом году турнир лиги претерпел изменения, вместо привычного деления на две группы, клубы проведут чемпионат в два круга.