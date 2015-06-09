Более 650 работ аннулированы за нарушения с начала сдачи ЕГЭ

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Количество работ, аннулированных с начала основной волны ЕГЭ из-за нарушений, составило 653, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. На данный момент выпускниками было допущено на 260 нарушений меньше, чем в прошлом году.
Основная волна ЕГЭ стартовала 25 мая, выпускники уже сдали экзамены по географии, литературы, русскому языку, базовый и профильный ЕГЭ по математике, обществознанию и химии. По итогам первых четырех дней экзаменов без учета ЕГЭ по химии и обществознанию, прошедших 8 июня, за наличие мобильных телефонов аннулировано 328 работ, за использование шпаргалок - 209.
Что касается госэкзаменов по обществознанию и химии, то по предварительным данным за наличие мобильных телефонов аннулированы 77 работ, за использование шпаргалок - 39.
"Анализируя статистику нарушений, мы можем сделать вывод, что большинство выпускников стали ответственнее соблюдать правила проведения ЕГЭ и относиться к экзамену как к шансу продемонстрировать свои способности и знания без всякой посторонней помощи", - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
Он добавил, что число аннулированных работ будет уточнено, так как специалисты продолжают просматривать записи с видеокамер, которые были установлены в пунктах приема экзаменов.
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- На портале госуслуг опубликованы результаты ЕГЭ по русскому языку
- ЕГЭ по обществознанию и химии прошел без нарушений и утечек
Добавим, что Единый госэкзамен школьники в этом году продолжат сдавать в следующие дни:
- 11 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение"), физика;
- 15 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;
- 17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение");
- 18 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение").
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