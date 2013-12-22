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22 декабря 2013, 17:50

ЧП

Авиарейс из Москвы в Египет задержали из-за пьяного пассажира

В "Домодедово" задержали рейс в Египет из-за нетрезвого пассажира

В аэропорту "Домодедово" из-за пьяного пассажира был задержан вылет рейса в Египет.

Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, нетрезвый мужчина находился на боту самолета авиакомпании "Северный ветер", отправляющегося в Шарм-эль-Шейх вместе с женой и дочерью. В перелете ему было отказано.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции вывели его из самолета. Правонарушителем оказался москвич 1973 года рождения. Его доставили в дежурную часть.

В связи с происшествием вылет рейса был задержан на 12 минут.

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