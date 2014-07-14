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Спорт

14 июля 2014, 11:36

"Динамо" и "Марсель" договорились о трансфере игрока сборной Франции

Динамо Матье Вальбуэна

Фото: om.net

Французский "Марсель" согласился продать полузащитника Матье Вальбуэна в московское "Динамо" за 7 миллионов евро, сообщает L'Equipe.

По данным издания, клубы достигли соглашения о трансфере. Игрок сборной Франции взял время для размышления над оптимальным вариантом продолжения карьеры.

Вальбуэна выступает за "Марсель" с 2006 года. В прошлом сезоне футболист провел за клуб 34 матча, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач. На чемпионате мира в Бразилии 29-летний Вальбуэна выходил на поле в составе сборной Франции в четырех матчах и забил один мяч.

В 2009 году сообщалось о предметном интересе к Вальбуэна со стороны петербургского "Зенита", сделка с которым сорвалась в последний момент.

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