Зарядиться позитивом москвичи смогут в комнате арт-терапии

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности 8 июля в галерее актуального искусства RUSSKOL откроют комнату арт-терапии. Ее взрослые посетители смогут почувствовать себя детьми, испачкав стены яркими красками.

В этой комнате можно выплеснуть негативные эмоции и зарядиться хорошим настроением. Также в программе – угощение мороженым, сахарной ватой и дегустация коктейлей, сообщили организаторы.

В галерее представят солнечные работы художника-абстракциониста Петра Лебединца.

На праздник приглашены Василий Церетели, Роман Кадария, Иосиф Кобзон, Юлия Далакян.

Начало в 19.00.