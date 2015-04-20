Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

20 апреля 2015, 16:20

Власти утвердили концепцию оформления Москвы ко Дню Победы

День Победы улицы город афиши концепция праздничное оформление банеры

Фирменный стиль "Ура победе"

Столичные власти утвердили концепцию праздничного и тематического оформления города к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основной мотив – белый голубь и георгиевская ленточка, сообщила M24.ru пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

В концепции представлены стилеообразующие элементы оформления Москвы, включая флаговое оформление и украшение улиц столицы. Например, к празднику будут украшены Манежная и Лубянская площади.

Концепция оформления Лубянской площади

В свою очередь сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы.

"На банерах и различных растяжках будут представлены фотографии, посвященные празднованию Дня Победы. Это интересные работы участников войны и фотокорреспондентов, которые снимали на войне", – отметила главный хранитель фондов ГБУ "Центральный государственный архив города Москвы" Елена Болдина.

Вариант оформления информационно-выставочной афиши

Напомним, на Красной площади разместят баннер с логотипом 70-летия Победы и спецподсветкой. Общий размер изображения превысит 3,3 тысячи квадратных метров.

Как сообщалось ранее юбилею Победы на ВДНХ установят 3D медиа-куб. На его экранах будут транслировать фильмы о войне и старые парады. "Внутри 3D-куба на ВДНХ будет оформлен мини-кинотеатр, на экранах которого покажут фильмы о войне. Через наружные экраны будут транслировать парады победы разных лет и тематические видеоролики", - рассказал M24.ru начальник управления праздничного оформления департамента СМИ и рекламы Дмитрий Карамышев.

Медиа-куб на ВДНХ

На московских набережных устроят световые инсталляции, а на рекламных панелях повесят архивные фотографии.

Световые шоу на набережных

Фирменный стиль украсит также и столичный транспорт. Так, празднично оформят автобусы, троллейбусы, проездные билеты, здания аэропортов и даже посадочные талоны на самолеты.

Вариант оформления аэропорта "Внуково"

А вот в Сиреневом саду парка "Сокольники" высадят сорта сирени, посвященные Великой Отечественной войне. В парк завезут 50 саженцев кустарника.

Ссылки по теме

К празднованию 70-летия Победы в Москве высадят и другие сиреневые аллеи. Всего в городе появится 500 новых кустов сирени. В частности, самую крупную аллею сделают на Поклонной горе. Кустарники будут высаживать в рамках проекта "Сирень Победы".

Основной площадкой для данного проекта будет Парк Победы на Поклонной горе. Кроме того, планируется посадить кусты сирени в Химкинском лесопарке, на Осеннем бульваре, в Битцевском лесе, в Лианозовском питомнике и в парке "Северное Тушино".

Отметим, ко дню Победы правительство Москвы выплатит материальную помощь в размере от 3 до 10 тысяч рублей более 250 тысячам ветеранов. На Замоскворецкой линии метро запустят поезд "Народный ополченец", внутри вагонов там разместят выставку. Она расскажет о ключевых битвах Великой Отечественной войны. Кроме того, к празднику Победы ГУП "Ритуал" совместно с волонтерами приведет в порядок более 4 тысяч памятников Героям Советского Союза.

Сайты по теме

Сюжет: 70-летие победы в Великой Отечественной войне

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать