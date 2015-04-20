Власти утвердили концепцию оформления Москвы ко Дню Победы

Фирменный стиль "Ура победе"

Столичные власти утвердили концепцию праздничного и тематического оформления города к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основной мотив – белый голубь и георгиевская ленточка, сообщила M24.ru пресс-служба департамента СМИ и рекламы.

В концепции представлены стилеообразующие элементы оформления Москвы, включая флаговое оформление и украшение улиц столицы. Например, к празднику будут украшены Манежная и Лубянская площади.

Концепция оформления Лубянской площади

В свою очередь сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы.

"На банерах и различных растяжках будут представлены фотографии, посвященные празднованию Дня Победы. Это интересные работы участников войны и фотокорреспондентов, которые снимали на войне", – отметила главный хранитель фондов ГБУ "Центральный государственный архив города Москвы" Елена Болдина.

Вариант оформления информационно-выставочной афиши

Напомним, на Красной площади разместят баннер с логотипом 70-летия Победы и спецподсветкой. Общий размер изображения превысит 3,3 тысячи квадратных метров.

Как сообщалось ранее юбилею Победы на ВДНХ установят 3D медиа-куб. На его экранах будут транслировать фильмы о войне и старые парады. "Внутри 3D-куба на ВДНХ будет оформлен мини-кинотеатр, на экранах которого покажут фильмы о войне. Через наружные экраны будут транслировать парады победы разных лет и тематические видеоролики", - рассказал M24.ru начальник управления праздничного оформления департамента СМИ и рекламы Дмитрий Карамышев.

Медиа-куб на ВДНХ

На московских набережных устроят световые инсталляции, а на рекламных панелях повесят архивные фотографии.

Световые шоу на набережных

Фирменный стиль украсит также и столичный транспорт. Так, празднично оформят автобусы, троллейбусы, проездные билеты, здания аэропортов и даже посадочные талоны на самолеты.

Вариант оформления аэропорта "Внуково"

А вот в Сиреневом саду парка "Сокольники" высадят сорта сирени, посвященные Великой Отечественной войне. В парк завезут 50 саженцев кустарника.

К празднованию 70-летия Победы в Москве высадят и другие сиреневые аллеи. Всего в городе появится 500 новых кустов сирени. В частности, самую крупную аллею сделают на Поклонной горе. Кустарники будут высаживать в рамках проекта "Сирень Победы".

Основной площадкой для данного проекта будет Парк Победы на Поклонной горе. Кроме того, планируется посадить кусты сирени в Химкинском лесопарке, на Осеннем бульваре, в Битцевском лесе, в Лианозовском питомнике и в парке "Северное Тушино".

Отметим, ко дню Победы правительство Москвы выплатит материальную помощь в размере от 3 до 10 тысяч рублей более 250 тысячам ветеранов. На Замоскворецкой линии метро запустят поезд "Народный ополченец", внутри вагонов там разместят выставку. Она расскажет о ключевых битвах Великой Отечественной войны. Кроме того, к празднику Победы ГУП "Ритуал" совместно с волонтерами приведет в порядок более 4 тысяч памятников Героям Советского Союза.