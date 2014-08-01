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Трафик

01 августа 2014, 17:10

Движение по двум полосам Тверской улицы в область закрыто до субботы

ЧП Петр Бирюков трафик Тверская улица

На Тверской улице в районе метро "Маяковская" произошел провал грунта

Из-за провала грунта движение по двум полосам Тверской улицы в сторону области закрыто до утра субботы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Сейчас мы пускаем движение в сторону области по двум полосам движения в сторону центра", - сообщил чиновник. По его словам, изначально на третьей полосе Тверской улицы образовалось отверстие 30 на 40 сантиметров.

Заммэра столицы пояснил, что под провалом проходит заброшенная кабельная трасса, рядом с которой находится неработающий водопровод диаметром около 200 мм.

Кроме того, Бирюков уточнил, что инцидент никак не связан с аномальной жарой в столичном регионе.

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Инцидент произошел в пятницу около 14.30 возле дома 30 во втором справа ряду при движении в область, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления ГИБДД. Глубина ямы составила два метра, а площадь - 1 м на 1,5 м.

"Сотрудники ГИБДД огородили вторую полосу. Транспортный поток идет, но не в полном объеме", - рассказали в ГИБДД.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

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