Андрей Кириленко подписал контракт со столичным ЦСКА до конца текущего сезона

Фото: nba.com

Российский форвард Андрей Кириленко стал игроком столичного ЦСКА, сообщает официальный сайт армейцев. Контракт россиянина с "красно-синими" рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее клуб НБА "Филадельфия Севенти Сиксерс" выставил Кириленко на драфт отказов. Согласно правилам лиги, 34-летнего игрока в течение 48 часов мог забрать любой клуб, однако никто не воспользовался этой возможностью.

"Рад снова вернуться в любимую команду, в которой играл в начале карьеры, а затем и в середине. Здорово, что мне выпала такая возможность, и я с удовольствием на нее откликнулся. Понимаю, что пришла пора задуматься о завершении выступлений на профессиональном уровне, и считаю, что лучше всего это сделать в форме родного клуба", - рассказал Кириленко в интервью сайту клуба.

Предполагается, что форвард присоединится к команде уже на сегодняшней тренировке. Стоит отметить, что Кириленко будет заявлен во все турниры, в которых играют столичные армейцы.

Карьеру Кириленко начал в 16 лет в питерском "Спартаке", откуда уже через год перебрался в московский ЦСКА. В стане "красно-синих" форвард провел два сезона. В 2001 году россиянин был выбран в первом раунде драфта НБА "Ютой", за которую отыграл десять полных сезонов.

По истечении контракта с "Джаз" форвард пришел в ЦСКА на правах свободного агента и помог команде выйти в финал Евролиги, а также победить в Единой лиге ВТБ. В сезоне 2012/13 Кириленко перешел в "Миннесоту Тимбервулвз", а в 2013/14 - в "Бруклин Нетс", а в декабре 2014-го был обменян в "Филадельфию", за которую не провел ни одного матча.

В играх за национальную команду Кириленко привел сборную к победе на чемпионате Европы в 2007 году, получив звания MVP турнира и лучшего баскетболиста континента по версии ФИБА. В 2011-м он вновь помог россиянам завоевать медали Евробаскета, вместе с бронзой получив право войти в пятерку лучших игроков чемпионата.