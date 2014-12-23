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Спорт

23 декабря 2014, 21:42

Столичный ЦСКА разгромил "Цмоки-Минск" в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА баскетбол Единая лига ВТБ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В матче 13-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты московского ЦСКА на своей площадке разгромили белорусский "Цмоки-Минск" - 93:72.

Ключевой в поединке стала четвертая четверть, которую "красно-синие" выиграли с преимуществом в 14 очков.

Самым результативным игроком встречи с 23 очками в активе стал форвард армейцев Сонни Уимз, а его партнер - разыгрывающий Аарон Джексон, к 13 очкам прибавил 8 результативных передач и 5 подборов. В составе проигравших 18 баллами отметился атакующий защитник Стэнли Баррелл

Лидер Единой лиги ВТБ ЦСКА (12 побед и 1 поражение) в следующем матче турнира 5 января примет эстонский "Калев".

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