Московский ЦСКА одержал 14-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на выезде переиграл финский "Байзонс" - 78:63.

Стоит отметить, что к началу заключительной четверти преимущество "красно-синих" выросло до 33 очков. После этого армейцы сбавили обороты и проиграли четвертую десятиминутку с разницей "-16".

Самыми результативными игроками у столичной команды стали Павел Коробков и Виталий Фридзон, набравшие по 13 очков, а Андрей Воронцевич стал автором дабл-дабла - 11 очков и 10 подборов.

Таким образом, ЦСКА продлил победную серию в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ до 14 матчей.