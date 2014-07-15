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15 июля 2014, 17:40

Инфопорталами Москвы пользуются 3 млн жителей города - Ермолаев

Артем Ермолаев связь портал открытых данных Электронный атлас Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются почти 3 миллиона москвичей, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По его словам, в планах разработчиков не только поиск объектов, но и работа с ними - например, можно будет записать ребенка в школу.

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Ермолаев подчеркнул, что порталы позволяют взаимодействовать с объектами – так, на панорамных снимках можно измерить расстояние и объем площадки. По его мнению, это нужно "для молодых предпринимателей, которые хотят понять, как и где им открывать торговую точку, как она выглядит, что с ней происходит, какие есть рядом конкуренты и какие есть объекты".

Напомним, что Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

"Мосгорсправка": Что можно узнать на Портале открытых данных

На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".

Электронный атлас Москвы появился в начале 2013 года. К декабрю туда добавили трехмерные панорамы, на создание которых было потрачено 32 млн рублей. Для того, чтобы открыть эту опцию, отсняли 5,5 тысячи км городских площадей, а данные обещали обновлять два раза в год - к 1 июня и к 1 ноября. Отметим также, что в конце апреля 2014 года на электронном атласе появились ЗD-панорамы ВВЦ.

Кроме того, вскоре сервис позволит наблюдать за движением автобусов, троллейбусов и трамваев.

Сюжет: Портал открытых данных

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