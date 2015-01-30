В январе на основных магистралях столицы выросла средняя скорость

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В январе 2015 года по сравнению с предыдущими месяцами на основных столичных магистралях увеличилась средняя скорость, сообщил на брифинге замруководителя ЦОДД Александр Поляков, передает корреспондент M24.ru.

По его словам, это связано с уменьшением транспортной нагрузки и общим снижением интенсивности движения в городе - в среднем на дорогах было на 150 тысяч машин меньше, чем в декабре. При этом Поляков добавил, что в последней декаде января число транспортных средств, передвигающихся по городу, существенно увеличилось.

В то же время замглавы ЦОДД отметил, что спад скорости в этом году пришелся на 26 января, а в 2014 он был 16 января, что связано с увеличением периода отпусков на две недели, а не на одну, как год назад. По словам Полякова, средняя скорость была на 10% меньше.

Перед новогодними праздниками в столице ежедневно было до 3,2 миллиона машин (в среднем 2,8 миллиона), при этом из них с московскими номерами - только 48%.

Столичные власти отмечают, что также выросла средняя скорость в зоне платной парковки: так, в январе в ЦАО машины стали ехать на 9% быстрее, чем год назад.

Ранее M24.ru сообщало, что внутри Бульварного кольца введение платной парковки увеличило скорость движения на 25%.

Кроме того, на 37% снизилось число задержек наземного транспорта из-за неправильной стоянки. Как отметили в Мосгортрансе, после того как была размечена зона платной парковки, автомобилисты перестали оставлять машины на трамвайных путях.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Парковка на улицах в центре столицы стала платной с 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 платную зону расширили на все Бульварное кольцо, а в декабре распространили на районы Якиманка и Замоскворечье, а также на другие участки между Бульварным и Садовым кольцами. Со 2 июня 2014 года автовладельцы платят за парковку возле делового центра "Москва-Сити".

Стоимость парковки зависит от зоны: оставить машину на час в пределах Бульварного кольца можно за 80 рублей, а между Бульварным и Садовым кольцом - за 60 рублей. Тариф в новой платной зоне за Садовым кольцом составляет 40 рублей в час или 8 тысяч рублей за месячный абонемент.