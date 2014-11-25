В новогодние праздники в "Практике" покажут детские спектакли

"История одного чуда". Скриншот трейлера спектакля

Театр "Практика" готовит к новогодним праздникам особенную детскую программу. Маленькие зрители увидят сказочные спектакли, посетят творческие мастер-классы и получат подарки.

"Очень рекомендую в новогодние праздники всей семьей зайти к нам в театр. Будут интересные мастер-классы, красивое фойе, Дед Мороз и наш самый волшебный спектакль о Рождестве "История одного чуда". А по вечерам мы будем показывать семейный спектакль "Петр и Феврония Муромские", на который смело можно идти всей семьей", - рассказал художественный руководитель "Практики" Иван Вырыпаев.

На представлении "История одного чуда" ждут детей в возрасте от 4 лет. Показы пройдут со 2 по 10 января в 12.00 и 14.00.

Спектакль "Петр и Феврония Муромские" предназначен для ребят от 10 лет и их родителей. Увидеть его можно будет в вечерние часы - со 2 по 5 января в 19.00.

Для тех, кто захочет подкрепиться до или после спектакля, в театральном кафе "Практики" подготовят специальное новогоднее меню. Во дворе появится нарядная елка.

Купить билеты на спектакли можно здесь.