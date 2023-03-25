Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Турции

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в центральной части Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

"Эпицентр находился в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистан, где проживают 80,4 тысячи человек", – отметили в сообщении.

Уточняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине 2 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.