Жители Парижа вышли на улицы города из-за роста цен на электричество и продукты

От 30 до 140 тысяч человек вышли на улицы Парижа из-за роста цен. Особенно беспокоит французов повышение тарифов на энергоснабжение и подорожание продуктов. В нескольких районах собравшиеся попытались устроить погромы. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Протестующие пообещали, что на этом не остановятся.

Недовольство высокой инфляцией выражают и жители Бельгии. В центре Брюсселя собрались до 4 тысяч человек, выступившие против политики ЕС, которая привела к энергокризису и росту цен на большинство жизненно важных товаров. Кроме того, митингующие высказались за отмену мер, введенных из-за пандемии.

В Кишиневе продолжается противостояние манифестантов с полицией. Правоохранительные органы начали демонтировать палатки протестующих, которые обвинили власти в неспособности справиться с кризисом и нежелании договариваться с Россией о более выгодных ценах на энергоресурсы.

Консерваторы попросили отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Письма с просьбой провести вотум недоверия председателю руководящего комитета Консервативной партии написали 100 членов парламента. Один из них обратился к Трасс и попросил покинуть пост добровольно.

Приготовиться к суровой зиме и снизить потребление электричества призвал президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил граждан экономить электроэнергию с 17:00 до 23:00. Также он предупредил об ограничении поставок электричества в ряд украинских городов. По его словам, это вынужденная мера. В противном случае энергосистема страны не сможет нормально функционировать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

