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Циклон "Джулия" обрушился на Мексику

Циклон "Джулия" обрушился на Мексику

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Циклон "Джулия", который уже привел к десяткам жертв в южной и центральной Америке, обрушился на Мексику. Сильнее всего пострадал штат Герреро. Город Акапулько практически ушел под воду.

Стихия неслась по улицам с такой силой, что буквально смывала людей. Судьба почти десятерых человек неизвестна, однако официально о жертвах власти пока не заявляли. В семи районах штата также отменены очные занятия в школах. Губернатор штата Эвелин Сальгадо Пинеда перечислила убежища, где можно переждать стихию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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