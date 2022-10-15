Число погибших от взрыва на шахте в Турции возросло до 28 – Минздрав страны

Фото: TACC/Selim Bostanci/EPA

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил об увеличении числа погибших в результате взрыва на шахте, расположенной на севере страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Число жертв при взрыве в Бартыне возросло до 28", – написал министр в личном твиттер-аккаунте.

Также глава Минздрава Турции сообщил, что в медицинских учреждениях остаются 11 ранее госпитализированных пострадавших.

В пятницу, 14 октября, администрация турецкой провинции Бартын сообщила о взрыве в шахте, произошедшем на глубине 300 метров. На месте происшествия развернута спасательная операция, которую контролируют глава МВД Сулейман Сойлу и министр природных ресурсов и энергетики Фатих Донмез.

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