Число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 14

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Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что при взрыве в шахте на севере страны погибли 14 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"В эту смену работали 110 рабочих, 49 из них находились в зоне риска. На данный момент 28 человек получили ранения, 14 погибли", – заявил глава МВД республики.

Взрыв прогремел в угольной шахте в провинции Бартын на глубине 300 метров вечером пятницы, 14 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил главе МВД и министру природных ресурсов и энергетики Фатиху Донмезу прибыть на место происшествия с целью проконтролировать ход спасательной операции.

В начале октября администрация российского Новокузнецка сообщила об эвакуации более 130 горняков на шахте в Кузбассе. Причиной для этого стал пожар в вентиляционном штреке шахты "Ерунаковская – 8".

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