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Новости мира: протесты в Европе

Новости мира: протесты в Европе

Один человек погиб из-за наводнения на острове Крит

Жилой небоскреб загорелся в Стамбуле

Один человек погиб из-за наводнения на греческом острове Крит

40 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Турции – МВД Турции

28 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Турции

Новости мира: беспорядки в Кишиневе и взрыв на шахте в Турции

Почти полсотни горняков заблокированы после взрыва в шахте на севере Турции

Путин рассказал о состоянии "Северного потока – 2"

Организаторы ЧП на "Северных потоках" обнулили энергобезопасность Европы – Новак

В Италии тысячи людей вышли на улицы в связи с повышением цен на коммунальные услуги. Люди требуют остановить беспрецедентный рост тарифов. Суммы платежей за последнее время выросли в пять раз. Итальянцы заявляют, что не будут оплачивать такие счета – многим это попросту не по карману.

Протесты из-за повышения цен идут по всей Европе. В Мадриде вышли на митинг испанские пенсионеры. Они требуют достойной заработной платы и перерасчета пенсий. Людей не устраивает снижение уровня жизни, которое они ощутили на себе за последнее время.

Британские консерваторы собираются в понедельник обсудить будущее премьер министра страны Лиз Трасс. Об этом пишет газета Guardian. По ее данным, некоторые депутаты хотят чтобы Трасс немедленно подала в отставку. Подробнее об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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