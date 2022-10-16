Новости мира: протесты в Европе

В Италии тысячи людей вышли на улицы в связи с повышением цен на коммунальные услуги. Люди требуют остановить беспрецедентный рост тарифов. Суммы платежей за последнее время выросли в пять раз. Итальянцы заявляют, что не будут оплачивать такие счета – многим это попросту не по карману.

Протесты из-за повышения цен идут по всей Европе. В Мадриде вышли на митинг испанские пенсионеры. Они требуют достойной заработной платы и перерасчета пенсий. Людей не устраивает снижение уровня жизни, которое они ощутили на себе за последнее время.

Британские консерваторы собираются в понедельник обсудить будущее премьер министра страны Лиз Трасс. Об этом пишет газета Guardian. По ее данным, некоторые депутаты хотят чтобы Трасс немедленно подала в отставку. Подробнее об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.