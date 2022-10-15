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МВД Турции сообщило новые данные о погибших при взрыве на шахте в Турции
Фото: TACC/Erdem Sahin/EPA
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что число жертв взрыва на шахте на севере страны увеличилось, передает РИА Новости.
"К сожалению, число погибших выросло до 40", – заявил министр в разговоре с журналистами.
По информации телеканала A Haber, в момент взрыва на глубине 300 метров находились 115 рабочих. Некоторых из них уже удалось эвакуировать.
Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о 28 погибших при взрыве в провинции Бартын. Он также заявил, что 11 госпитализированным оказывают медицинскую помощь.
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