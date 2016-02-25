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25 февраля 2016, 07:45

Общество

Бутырской тюрьме исполняется 245 лет

Бутырской тюрьме исполняется 245 лет

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Одной из старейших тюрем России исполняется 245 лет. Речь идет о знаменитой Бутырке, передает телеканал "Москва 24".

Изначально это был деревянный острог рядом с казармой Бутырского гусарского полка, пока Екатерина II не дала согласие на строительство вместо него каменного губернского тюремного замка. В XIX веке заведение было центральной пересыльной тюрьмой, через которую ежегодно проходило порядка 30 тысяч человек. Нынешнее здание тюрьмы было построено в 1879-м.

В Бутырской тюрьме отбывали заключение десятки известных людей – революционных деятелей, поэтов, писателей, журналистов и общественных деятелей. Среди них Емельян Пугачев, батько Махно, Феликс Дзержинский, Варлам Шаламов, Осип Мандельштам, Александр Солженицын, Евгения Гинзбург и другие. В наши дни тюрьма используется как крупнейший следственный изолятор Москвы.
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