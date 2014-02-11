Директор Британского Совета о Годе культуры Великобритании и России

11 февраля 2014, 20:00
Нынешний год объявлен Перекрестным Годом культуры Великобритании и России. А это значит, что в обеих странах пройдут сотни интереснейших событий, которые позволят зрителям ненадолго окунуться в жизнь другого народа и получше его узнать.
Несмотря на то, что официальное открытие Года еще впереди – оно состоится в апреле в Москве – уже сегодня в столице есть, что посмотреть в рамках проекта. В начале февраля, например, в Государственном Дарвиновском музее стартовала выставка британского фотографа Мэтью Уэбба, которая повествует о беженцах из Камеруна, Ирака и Эфиопии, нашедших в Москве свое "Пристанище".
На открытии выставки Уэбба корреспондент M24.ru пообщался с директором Британского Совета (British Council) Полом де Куинси. Он рассказал нам, что покажут на выставке, посвященной 50-летию стиля Бонда, почему надо непременно посетить проект "Золотой век авангарда" режиссера Питера Гринуэя и как Перекрестный Год культуры Великобритании и России поможет жителям двух стран лучше понять друг друга.
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