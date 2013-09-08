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08 сентября 2013, 06:20

События

Военнослужащие смогут проголосовать на общих избирательных участках

Военнослужащие смогут проголосовать на общих избирательных участках

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Проголосовать в максимально комфортных условиях смогут и военнослужащие, которые имеют законодательное право выбирать мэра столицы. Основная часть военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных сил голосует на общих избирательных участках. На этих участках в состав комиссий включены представители воинских частей, которые работают со списками военнослужащих. Солдаты-срочники смогут отвлечься от службы, чтобы прийти на участок. Боевым дежурствам это не помешает.
Сюжет: Выборы мэра Москвы
выборы мэра новости Роман Карлов военнослужащие власть
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