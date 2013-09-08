Военнослужащие смогут проголосовать на общих избирательных участках

Проголосовать в максимально комфортных условиях смогут и военнослужащие, которые имеют законодательное право выбирать мэра столицы. Основная часть военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных сил голосует на общих избирательных участках. На этих участках в состав комиссий включены представители воинских частей, которые работают со списками военнослужащих. Солдаты-срочники смогут отвлечься от службы, чтобы прийти на участок. Боевым дежурствам это не помешает.