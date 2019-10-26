Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2019, 15:15

Город

В Долине реки Сетунь завершилась акция "Наше дерево"

В Долине реки Сетунь завершилась акция "Наше дерево"

17 лет прошло со дня трагических событий в театральном центре на Дубровке

Каховская ветка метро с сегодняшнего дня не доступна для пассажиров

"Фанимани": кому принадлежат мировые богатства

Малый театр открыли в столице 195 лет назад

"Правда 24": Юрий Грымов – о походе в парикмахерскую и виноделии

"Во власти городов": "одиночество"

На Киевском шоссе опрокинулся грузовик с щебнем

Бутина рассказала о том, как ее депортировали

Мария Бутина прилетела в столицу

В столице появились новые саженцы с именами новорожденных москвичей. В "Долине реки Сетунь" завершилась акция "Наше дерево".

Участники – мамы и папы, чьи дети родились в этом году. Все они подали заявку через портал mos.ru и выбрали дерево, которое посадят. Самыми популярными оказались липы. Помимо них родители мальчиков чаще всего выбирали дуб и сосну, а девочек – иву.

Весь необходимый инвентарь садоводы-любители получили на месте. Сажать им помогали профессионалы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
видео Олег Шоммер город парки
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика