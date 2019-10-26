26 октября 2019, 15:15Город
В Долине реки Сетунь завершилась акция "Наше дерево"
В столице появились новые саженцы с именами новорожденных москвичей. В "Долине реки Сетунь" завершилась акция "Наше дерево".
Участники – мамы и папы, чьи дети родились в этом году. Все они подали заявку через портал mos.ru и выбрали дерево, которое посадят. Самыми популярными оказались липы. Помимо них родители мальчиков чаще всего выбирали дуб и сосну, а девочек – иву.
Весь необходимый инвентарь садоводы-любители получили на месте. Сажать им помогали профессионалы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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