В столице появились новые саженцы с именами новорожденных москвичей. В "Долине реки Сетунь" завершилась акция "Наше дерево".

Участники – мамы и папы, чьи дети родились в этом году. Все они подали заявку через портал mos.ru и выбрали дерево, которое посадят. Самыми популярными оказались липы. Помимо них родители мальчиков чаще всего выбирали дуб и сосну, а девочек – иву.

Весь необходимый инвентарь садоводы-любители получили на месте. Сажать им помогали профессионалы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.