Средняя московская зарплата превысила 90 тысяч рублей

Средняя зарплата в Москве превысила 90 тысяч рублей. Таким образом, сумма выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,5 процента. Данные за девять месяцев 2017 года приводит Мосгорстат.

Больше всего зарабатывают на производстве нефтепродуктов. Суммы доходят полумиллиона рублей. В здравоохранении и образовании оклады выросли до 70 тысяч рублей. При этом Мосгорстат отмечает, что реальные доходы москвичей с учетом инфляции снизились почти на четыре процента.

В свою очередь в департаменте экономической политики приводят свои данные. Средняя зарплата выросла на 7,5 процента и составила почти 71 тысячу рублей. В ведомстве отметили, что цифра по Мосгорстату выше, поскольку там учитывают лишь крупные и средние предприятия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.