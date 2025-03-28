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28 марта, 07:15

Транспорт

Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнется этим летом

Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнется этим летом

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Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнут в середине 2025 года

Летом 2025 года начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Как сообщил глава Минтранса России Роман Старовойт, первый поезд по новой линии отправится в апреле 2028 года.

По словам министра, новый поезд, получивший название "Белый кречет", сможет преодолевать расстояние от Москвы до Петербурга всего за 2 часа 15 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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