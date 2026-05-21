Автоюрист объяснил, как защитить машину от контрафактного хладагента

На фоне аномальной жары участились случаи возгораний автомобилей. Эксперты отмечают, что причина не в температуре воздуха, а в поддельном хладагенте, который могли заправить в некоторых сервисах.

Автоюрист Сергей Радько посоветовал обслуживать автомобиль только в проверенных сервисах, особенно если машина новая. Он также рекомендовал сохранять все документы: в заказ-наряде должны быть указаны выполненные работы и использованный хладагент. Это поможет провести экспертизу в случае неисправности.

