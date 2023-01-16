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07:30

Транспорт

Союз автостраховщиков заявил, что в РФ практически перестали ремонтировать машины по ОСАГО

Союз автостраховщиков заявил, что в РФ практически перестали ремонтировать машины по ОСАГО

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В Российском союзе автостраховщиков заявили, что в стране практически перестали ремонтировать машины по ОСАГО. Год назад этот показатель составлял 9–11%. Причиной создавшейся ситуации страховые компании называют дефицит автозапчастей.

В РСА видят выход в налаживании параллельного импорта или внесения изменений в законодательство.

Ранее Центробанк не поддержал предложение разрешить использовать б/у запчасти или увеличить сроки ремонта. Это, считают в регуляторе, нарушает интересы клиентов и не отвечает требованиям безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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