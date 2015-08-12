Водителям-новичкам хотят запретить ездить на мощных автомобилях

Совет Федерации предлагает запретить неопытным водителям ездить на машинах с двигателями мощностью больше 100 лошадиных сил, передает телеканал "Москва 24". По статистике, за последние шесть месяцев произошло 10 тысяч ДТП с участием водителей, которые управляли автомобилем меньше трех лет.