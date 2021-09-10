Аэропорт Шереметьево изменил схемы взлета и посадки самолетов. На бесконечный адский шум давно жалуются люди. Они писали письма в Росавиацию, Роспотребнадзор, Госдуму и президенту.

Шумное соседство не устраивает жителей Красногорского, Солнечногорского округов и Митина. Люди утверждают, что от гула самолетов у них болит голова, постоянный стресс и панические атаки.

Однако в Росавиации отметили, что коррективы напрямую не связаны с обращениями жителей. Изменение схемы взлета и посадки – это пожелания авиакомпаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.