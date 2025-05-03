В Печатниках стартовал масштабный дрифт-фестиваль

На площадке в Печатниках проходит масштабный дрифт-фестиваль. Это одно из самых зрелищных событий в автомобильной культуре страны. В Москву съехались лучшие пилоты, инженеры и фанаты дрифта со своими тюнингованными машинами и эксклюзивными проектами. На трассе – крутые виражи, рев моторов и дым от шин.

Как рассказал дрифтер Аркадий Цареградцев, соревнований в привычном смысле нет – это свободный формат, как и в те времена, когда дрифт только зарождался. Участники просто наслаждаются ездой, обмениваются опытом и устраивают показательные заезды. Шоу продолжается до вечера и доступно для всех зрителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.