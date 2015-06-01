Алексей Немерюк - о первых итогах запрета на торговлю алкоэнергетиками

В пресс-центре "Москва Медиа" 1 июня прошла пресс-конференция по итогам первого месяца действия закона "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков".

О том, как изменились плавила торговли алкоэнергетиками и меры наказания за их несоблюдение, рассказали руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, замначальника отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора Людмила Соколова, депутат Госдумы Мария Кожевникова, председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, начальник штаба Московского отделения "Молодой Гвардии Единой России" Игорь Давидович.